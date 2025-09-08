Αττική: 3 συλλήψεις και βεβαίωση 173 παραβάσεων από την Τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική: 3 συλλήψεις και βεβαίωση 173 παραβάσεων από την Τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνολικά 12.675 ελέγχους, που διενεργήθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής, συνελήφθησαν τρεις οδηγοί και βεβαιώθηκαν 173 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 195 έλεγχοι φορτηγών για την διαπίστωση της κατάστασης των ελαστικών τους, όπου βεβαιώθηκαν 32 παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν 32 άδειες κυκλοφορίας καθώς και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

Δείτε φωτογραφίες από την ΕΛ.ΑΣ.:

 

