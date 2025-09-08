Παγκράτι: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ένοπλη Ληστεία Παγκράτι

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Κυριακής (7/9) σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται στην οδό Ευτυχίδου, στο Παγκράτι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, οι δύο δράστες εισέβαλαν στο πρακτορείο, ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη και αφαίρεσαν το ποσό των 1.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

Από το κλειστό κύκλωμα του πρακτορείου, αστυνομικοί είδαν τα χαρακτηριστικά των δραστών, τους αναζήτησαν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

Κλιμάκιο της σήμανσης ερεύνησε τους χώρους για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, αλλά είναι δύσκολο να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, αναφέρουν πηγές της αστυνομίας, καθώς οι δράστες φορούσαν γάντια. Το οπτικό υλικό αναλύεται στα εργαστήρια της αστυνομίας, σε μία προσπάθεια να ταυτοποιηθούν οι δύο κακοποιοί.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της ένοπλης επίθεσης ανέλαβε η Ασφάλεια Αθηνών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αεροδιακομιδές: Καθημερινές γέφυρες ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Κάθε εβδομάδα γεννιέται 1 παιδί που πάσχει από Κυστική Ίνωση

Βοήθημα ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Από αύριο η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% – Ολόκληρη η λίστα

Αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις για να κάνετε άμεσα την Smart TV σας πιο ιδιωτική

«Αποτυχημένο αστέρι» έχει ασυνήθιστα πλούσιο δίσκο σχηματισμού πλανητών – Τι αποκάλυψε το James Webb
περισσότερα
17:52 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Πέρασα τους αστυνομικούς για ληστές, υποστηρίζει ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία – Βίντεο ντοκουμέντα από την κινηματογραφική καταδίωξη 

Βίντεο ντοκουμέντα, καθώς και νέες πληροφορίες για την υπόθεση με την κινηματογραφική καταδίωξ...
17:22 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισοδιακό μνημόσυνο στη Θεσσαλονίκη – Ο καβγάς μεταξύ συγγενών και το αυτόφωρο

Με επεισοδιακό τρόπο έληξε ένα μνημόσυνο, που τελέστηκε την Κυριακή (8/9) σε ιερό ναό της ανατ...
16:37 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Καρολίνα Πελενδρίτου: Οδηγός ταξί αρνήθηκε στην Κύπρια Παραολυμπιονίκη να επιβιβάσει τον σκύλο-οδηγό της – ΒΙΝΤΕΟ

Πρωταγωνίστρια σε ένα αδιανόητο και δυσάρεστο περιστατικό ήταν η Κύπρια Παραολυμπιονίκης Καρολ...
16:31 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανακοίνωση της ιδιωτικής κλινικής για την λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Καλά στην υγεία του είναι ο ασθενής, που υπεβλήθη σε λάθος μετάγγιση αίματος, και δεν διατρέχε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος