Παγκράτι: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Κυριακής (7/9) σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται στην οδό Ευτυχίδου, στο Παγκράτι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, οι δύο δράστες εισέβαλαν στο πρακτορείο, ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη και αφαίρεσαν το ποσό των 1.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

Από το κλειστό κύκλωμα του πρακτορείου, αστυνομικοί είδαν τα χαρακτηριστικά των δραστών, τους αναζήτησαν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

Κλιμάκιο της σήμανσης ερεύνησε τους χώρους για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, αλλά είναι δύσκολο να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, αναφέρουν πηγές της αστυνομίας, καθώς οι δράστες φορούσαν γάντια. Το οπτικό υλικό αναλύεται στα εργαστήρια της αστυνομίας, σε μία προσπάθεια να ταυτοποιηθούν οι δύο κακοποιοί.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της ένοπλης επίθεσης ανέλαβε η Ασφάλεια Αθηνών.