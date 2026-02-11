Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος αποκαλύπτει σε όλους ότι είναι ετεροθαλής αδερφός του Θεόφιλου

Ο Άγγελος εξομολογείται στην Ζωή τα αισθήματά του για εκείνη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η αποκάλυψη του Άγγελου ότι είναι ετεροθαλής αδερφός του Θεόφιλου λόγω του βιασμού της μάνας του από τον Χαρίλαο Καλλιγά σοκάρει όλη την οικογένεια Καλλιγά.

Ο Ορφέας φεύγει από το σπίτι παρά τις εκκλήσεις του Θεόφιλου να παραμείνει στο πλευρό του. Προσπαθεί για άλλη μια φορά να προσεγγίσει τη Φωτεινή και να της ζητήσει συγγνώμη, αλλά η Φωτεινή είναι ανένδοτη.

Ο Άγγελος καλεί τη Ζωή σε δείπνο, όπου της εξομολογείται τα αισθήματά του για εκείνη.

Από την άλλη, η Σοφία πείθει τον Χάρη να προχωρήσουν μαζί σε ένα σχέδιο, ώστε να μην επιτρέψουν να γεννηθεί το μωρό της Φωτεινής. Έτσι, όταν η Φωτεινή μπαίνει στο αμάξι μαζί με την Άννα, για να επισκεφθεί τον γυναικολόγο, ένα παλιό σαράβαλο που οδηγεί ο Χάρης ετοιμάζεται να πέσει επάνω της…

