Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα δίδυμα παιδιά της

Να μ’ αγαπάς

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» έρχεται απόψε με νέο επεισόδιο.

Η μεγάλη βραδιά του αρραβώνα του Ορφέα και της Άννας εξελίσσεται, οι καλεσμένοι περιμένουν αλλά η νύφη έχει εξαφανιστεί. Το ατύχημα με το αμάξι θα φέρει κοντά την Άννα και τον Λευτέρη, αλλά η Σοφία είναι αποφασισμένη να πετύχει εκείνο που θέλει πάση θυσία.

Εν τω μεταξύ, η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη ξανά με τη Φωτεινή που ξαφνικά κατηγορείται για κλοπή. Ένας παλιός γνωστός της Άννας κάνει την εμφάνισή του στη δεξίωση φέρνοντας μαζί του μυστικά από το άγνωστο παρελθόν της. Πονηρά μυστικά, τα οποία η Εβίτα και η Νικαίτη σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν.

Ο Ορφέας προσπαθεί να πείσει την Άννα να επιστρέψει και να δεχτεί να γίνει ο αρραβώνας τους…

 

Δείτε το trailer:

