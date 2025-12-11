«Να μ’ αγαπάς»: Η Άννα σε σοκ απειλεί με μαχαίρι Σοφία και Θεόφιλο

Ο Ορφέας, έξαλλος μετά τα ψέματα του πατέρα του, του αφαιρεί τον έλεγχο του Ομίλου στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Η Νικαίτη αποκαλύπτει στην Άννα ότι είναι υιοθετημένη και τη συμβουλεύει να προστατεύσει την περιουσία της, τινάζοντας τη ζωή της στον αέρα.

Ο Άγγελος «σκάει» τη βόμβα ότι ο Θεόφιλος είναι θεραπευμένος εδώ και δύο χρόνια· ο Ορφέας ξεσπά, του αφαιρεί τον έλεγχο και απαιτεί να ειπωθεί η αλήθεια.

Η Άννα, σε σοκ, αρπάζει μαχαίρι: πρώτα απειλεί τη Σοφία στο σπίτι και μετά τον Θεόφιλο στο γραφείο, όπου ο Ορφέας την αφοπλίζει και τη στηρίζει.

Η Ζωή ζητά δουλειά στην κάβα του Ευριπίδη και αποδεικνύει την αξία της με άψογες προτάσεις κερδίζοντας ουσιαστικά την πρόσληψη.

Η Φωτεινή τσακώνεται ξανά με τον Λευτέρη, η οποία υποψιάζεται πως είναι έγκυος.

 Δείτε το trailer:

