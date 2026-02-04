LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 4/2/2026 Enikos Newsroom 09:58, Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Κατέστρεψε κατά λάθος έναν γάμο – «Ήρθε μια γυναίκα στην τράπεζα και με ρώτησε γιατί εξαφανίζονται τα λεφτά απ' τον λογαριασμό της»

Ρουμανία: Στην Ελλάδα ενδέχεται να επιστρέψει ο τρίτος τραυματίας από το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων

2 ώρες πριν
Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο: «Το ταχύπλοο προσέκρουσε στην δεξιά πλευρά του σκάφους μας, ανετράπη και βυθίστηκε»

2 ώρες πριν
Μέση Ανατολή: Το Ιράν ζητεί διάλογο με τις ΗΠΑ ενώ η ένταση χτυπά «κόκκινο» στον Περσικό Κόλπο – Τα διπλό «παιχνίδι» της Τεχεράνης

1 ώρα πριν
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Νεκρός ένας 17χρονος

1 ώρα πριν
Ευρωβαρόμετρο: Πόλεμοι και μετανάστευση ανησυχούν τους πολίτες της ΕΕ – Το 56% στην Ελλάδα είναι απαισιόδοξο για το μέλλον του κόσμου

3 ώρες πριν
Έρευνα: Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Περικοπές και σε βασικά αγαθά

14 λεπτά πριν
Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Μια τυχαία κουβέντα μπορεί να κρύβει απαντήσεις για όσα μας απασχολούν»

4 ώρες πριν
Το μπαχαρικό που «θωρακίζει» την υγεία: Μειώνει την χοληστερίνη και τον κίνδυνο καρκίνου

2 ώρες πριν
Μυστήριο κάτω από τα βρύα: Ανακαλύφθηκαν βραχογραφίες 3.000 ετών – Τα μοτίβα που παραπέμπουν σε τελετουργικά για την μεταθανάτια ζωή

1 ώρα πριν
Κατέστρεψε κατά λάθος έναν γάμο – «Ήρθε μια γυναίκα στην τράπεζα και με ρώτησε γιατί εξαφανίζονται τα λεφτά απ' τον λογαριασμό της»

2 λεπτά πριν
Πλεύρης για την τραγωδία στη Χίο: Καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους-διακινητές παρανόμων μεταναστών

7 λεπτά πριν
Σαβάνα Γκάθρι: Αναφορές για σημείωμα με λύτρα εκατομμυρίων σε Bitcoin – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

14 λεπτά πριν
Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Μια τυχαία κουβέντα μπορεί να κρύβει απαντήσεις για όσα μας απασχολούν»

17 λεπτά πριν
Μηταράκης: Θλίψη για την τραγωδία στη Χίο – Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση

22 λεπτά πριν
Αυστραλία: Ελληνοκύπριος ξεκίνησε καμπάνια για να μετακομίσει στην έπαυλη της Billie Eilish – Αφορμή οι δηλώσεις της στα Grammy για «κλεμμένη γη»

ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 14 συστάσεις για την πρόληψη του καρκίνου

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Αυγά: Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις τιμές- Πόσο επηρεάζεται η επάρκεια από τη γρίπη των πτηνών

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»

02:33 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
MasterChef: Λύγισε ο Γιώργος Αχλαδιώτης – «Κερδίζω, συγκινούμαι… Τώρα θα τους δείξω τι αξίζω»
Το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef ολοκληρώθηκε με έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. 37 λεπτά πριν
Μαρία Σάκκαρη: «Ο γάμος θα γίνει καλοκαίρι προς...

42 λεπτά πριν
Γεωργιάδης για Χίο: Το ΕΣΥ κινητοποιήθηκε απόλυτα –...

47 λεπτά πριν
Χρήστος Μάστορας: Ακύρωσε την εμφάνισή του σε...

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Αυγά: Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις τιμές- Πόσο επηρεάζεται η επάρκεια από τη γρίπη των πτηνών

Έρευνα: Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Περικοπές και σε βασικά αγαθά

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέντρα λόγω της έλλειψης εργατών γης»

MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα