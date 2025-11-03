«Ηλέκτρα»: Συναγερμός στο Ραδιομέγαρο για την πτώση της τηλεθέασης

Συναγερμός για την πτώση της τηλεθέασης σε ένα από τα πιο επιτυχημένα σίριαλ των περασμένων σεζόν ήχησε στο Ραδιομέγαρο, με τη διοίκηση να προχωρά άμεσα σε ευρεία ανακατάταξη των σειρών, με βάση την Reallife.

Η «Ηλέκτρα», που συνεχίζει φέτος για τρίτη σεζόν και μετακινήθηκε σε νέα ώρα μετάδοσης, υπέστη σοβαρή επίπτωση στην τηλεθέαση προκαλώντας διαμαρτυρία από την εταιρεία παραγωγής JK Production.

Σύμφωνα με τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία, η «Ηλέκτρα» στη νέα ώρα μετάδοσης υπέστη μείωση τηλεθέασης 50%, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 2,5% στο κοινό 18-54, έναντι 5,1% την περυσινή σεζόν, και 5,1% στο σύνολο, έναντι 11,7% πέρυσι. Η διοίκηση της ΕΡΤ πήρε το μήνυμα και αποφάσισε να επαναφέρει την «Ηλέκτρα» στη ζώνη των 19:00 (αντί για τις 20:30), με την ελπίδα η σειρά να πάρει πίσω το κοινό της.

Σε νέα ώρα μετακινήθηκαν και οι άλλες σειρές, με το κωμικό «Καλά θα πάει κι αυτό» να μεταδίδεται στις 22:00 (κάθε Δευτέρα με Τετάρτη) και το «Παιδί» να πηγαίνει πιο αργά, στις 23:00. Στην prime time της Πέμπτης και της Παρασκευής, στις 22:00 μετακινείται και το τηλεπαιχνίδι με την Ευγενία Σαμαρά «Στην πίεση», που μεταδιδόταν το Σαββατοκύριακο στις 20:00.