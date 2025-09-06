Η Realnews αυτής της Κυριακής (7/9/2025)

Με τίτλο: “Τα 5 «αγκάθια» στην ατζέντα της Νέας Υόρκης” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Κορυφαία πρόκληση των Τούρκων η απαίτηση να ελέγχουν όλους τους διαδρόμους στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

– Το ζήτημα του casus belli θα θέσει ο Ελληνας πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

– Υπουλο παιχνίδι της Αγκυρας από την Κάρπαθο έως το Καστελλόριζο. Πού καταγράφονται οι αυξημένες παραβιάσεις των τουρκικών αεροσκαφών και πώς σχεδιάζει να αντιδράσει η Αθήνα.

– Συνεχής η ανακίνηση μειονοτικών θεμάτων από την Τουρκία κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Καλώδιο υψηλής… έντασης για Αθήνα – Λευκωσία. Ολο το παρασκήνιο της αντιπαράθεσης. Τι άλλαξε στη στάση της Κύπρου από τότε που ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε να ολοκληρώσει την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Ερευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο στόχαστρο ο προηγούμενος φορέας υλοποίησης του έργου, Κύπριοι πολιτικοί και στελέχη της Κομισιόν.

– Παρεμβάσεις στο ράφι! Ποια μέτρα κατά της συνεχιζόμενης ακρίβειας στα τρόφιμα δρομολογεί η κυβέρνηση. Ερχονται μέσα στην εβδομάδα μειώσεις άνω του 5% σε 1.000 βασικά αγαθά. Αναλυτικά οι λίστες με τις κατηγορίες των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές. Ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα με αιχμή το καθεστώς των προσφορών που εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ. Στα μέσα Οκτωβρίου θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και της Εποπτείας της Αγοράς.

– Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσιών σε 350 αγροτικά ΑΦΜ. Στους μεσάζοντες των επιδοτήσεων εστιάζουν οι νέες έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

– Αναδρομικά 8.500 ευρώ σε 15.000 συνταξιούχους. Πότε θα δοθούν τα ποσά, τα οποία εκκρεμούν από τον Οκτώβριο του 2019.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Κώστας Σκρέκας, Αννα Διαμαντοπούλου.

– Μαφία της Κρήτης: Πωλούσαν ακόμη και ναρκωτικά από κατασχέσεις! Πώς τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πρόσβαση στις αποθήκες της Δίωξης Ναρκωτικών. Οι έρευνες για τους εκβιασμούς, οι σχέσεις με ξένους επιχειρηματίες και οι «δουλειές» με δασικές και εκκλησιαστικές εκτάσεις. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του πρώην υπουργού Πάνου Καμμένου με στέλεχος της ηγετικής ομάδας.

– «Η Βάσω είναι η ηθική αυτουργός». Το παρασκήνιο του εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική δομή αποκαλύπτει στην «R» ο δικηγόρος του. Τι περιλαμβάνει η μήνυση του δημοφιλούς τραγουδιστή κατά των συγγενών του.

– Τζόρτζιο Αρμάνι: Η επόμενη ημέρα της αυτοκρατορίας. Οι διάδοχοι του Ιταλού μετρ που κατέκτησε την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας και η σχέση του με την Ελλάδα.