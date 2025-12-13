Η Realnews αυτής της Κυριακής

Enikos Newsroom

Media

Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «”Ενέσεις” ρευστότητας στους αγρότες» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει τα πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα που θα αξιοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα χορηγηθούν δάνεια για επενδύσεις αλλά και κεφάλαιο κίνησης. Το κράτος θα επιδοτεί το επιτόκιο παρέχοντας ισχυρές εγγυήσεις.

– Αναλυτικός οδηγός με τις κατηγορίες των δικαιούχων και το ύψος των ποσών ανά δράση.

– Οι κινήσεις της κυβέρνησης με στόχο την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων πριν από τα Χριστούγεννα. Η πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τους αγρότες για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Ο Ερντογάν δεν αισθάνεται… SAFE! Γιατί η Άγκυρα μετά τις αλλεπάλληλες προκλήσεις επιχειρεί και πάλι να ανοίξει την πόρτα του διαλόγου με την Αθήνα. Στρατηγική αμηχανία της Άγκυρας μετά τον αποκλεισμό της από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, που την υποχρεώνει σε ελιγμούς απέναντι στη χώρα μας. Η σκληρή απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές αξιώσεις. Οι παλινωδίες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, που από τη μία υποστήριξε ότι πρέπει να συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και από την άλλη έβαλε στο τραπέζι όλη την ατζέντα των τουρκικών διεκδικήσεων.

– Κωστής Χατζηδάκης στην «R»: «Είναι η ώρα του διαλόγου». «Eχουμε τη διάθεση να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα τόσο για τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία μας, που φέτος, πράγματι, πλήττεται περισσότερο», δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

– Το χρυσό συμβόλαιο της THEON INTERNATIONAL. Προμήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ για συστήματα νυχτερινής όρασης εξασφάλισε η ελληνική εταιρεία από τις γερμανικές και βελγικές Ένοπλες Δυνάμεις.

– Χάρης Δούκας: «Χρειάζονται υπερβάσεις τώρα για την ανατροπή». Αποκλειστική συνέντευξη του δημάρχου Αθηναίων στην «R».

– Τι αλλάζει σε διαθήκες και περιουσιακές διεκδικήσεις. Ολες οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα και η δημόσια διαβούλευση.

– Ο «καθαριστής» της Greek Mafia! Κομβικό ρόλο σε συμβόλαια θανάτου φέρεται να είχε ο 37χρονος που συνελήφθη με βαρύ οπλισμό και drone παρακολούθησης στα Καλύβια Αττικής. Οι έρευνες για τη σύνδεσή του με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα.

– Θρίλερ στη Φοινικούντα: Ετοίμαζαν τη δολοφονία από το 2022. Ο εκβιασμός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέληξε στην εκτέλεσή του και το σχέδιο των συλληφθέντων να καρπωθούν την περιουσία του.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

H άσκηση που ισοδυναμεί με 10.000 βήματα την ημέρα και μας κάνει να δείχνουμε νεότεροι

Νιώθετε κουρασμένοι μετά το μεσημεριανό; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε

ΟΣΥ: Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις για τις 300 νέες θέσεις οδηγών

Μετρό και Ηλεκτρικός: Αγώνας δρόμου για κλιματισμό στους συρμούς «πρώτης γενιάς»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:49 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη συναντά τον Πέτρο- Όλα όσα θα δούμε στα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

Ραγδαίες οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel” από Δευτέρα εως Τ...
11:21 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (12/12): «Βασιλιάς» το «Σόι σου» σε δυναμικό και γενικό κοινό – Αναλυτικά τα ποσοστά

«Το σόι σου» κυριάρχησε απόλυτα τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, καταγράφοντ...
09:50 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

«Ηλέκτρα»: Παύλος και Νικήτας συμμαχούν για να σώσουν την Ηλέκτρα

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
08:46 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

«Μια νύχτα μόνο»: Ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με μια αλήθεια που θα τον λυγίσει

Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις, καθώς το παρελθόν επιστρέφει για να ανα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα