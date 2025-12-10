Grand Hotel: Η Αλίκη δεν ελευθερώνει τον Ρήγα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Η Αλίκη δεν ελευθερώνει τον Ρήγα

Αναπάντεχες εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη με τον Άρη δεν μπορούν να κρυφτούν από τον αστυνόμο Κομνηνό που νιώθει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει.

Η Αλίκη συνεχίζει να πιέζει τον Ρήγα, ο οποίος βρίσκεται ακόμη κλεισμένος στο κελί σε άθλια κατάσταση, αλλά χωρίς να υποχωρεί. Ο Πέτρος αναζητά με αγωνία την γυναίκα στη φωτογραφία που βρήκε στην αποθήκη της Φιλίτσας με την ελπίδα ότι αυτή θα του δώσει τις αποδείξεις που χρειάζεται για να καταδικαστεί ο Ρήγας.

Δεν σταματά να μιλά για την Αλίκη στην Μαρίνα, η οποία απογοητεύεται που δεν μπορεί να τον προσεγγίσει. Ο Άρης αισθάνεται καλύτερα και ζητάει από την Αλίκη να τον αφήσει να πάει στο δωμάτιό του, γιατί βασανίζεται να είναι μαζί της χωρίς να την αγγίζει… Η Φρίντα, χωρίς να το ξέρει ο Βλάσσης, προτρέπει τον Κίτσο να ανοίξει την κάβα.

Ο Ιορδάνης τρομάζει όλο και περισσότερο από την συμπεριφορά της Ελπίδας, αλλά κανείς δεν τον προσέχει. Η Σοφία συνεχίζει να συγκρούεται με τον Αλέξανδρο για το θέμα του Άρη, ενώ η Κυβέλη αρχίζει να έχει υποψίες για τον Διονύση. Η συγκέντρωση του Χαραλάμπη φέρνει στο μαχαλά φτωχούς και πλούσιους, οι οποίοι θα ακούσουν μαζί την ιστορία του Πέτρου.

Η Αλίκη συγκινείται, αλλά και φαίνεται να χαλαρώνει λίγο μετά από πάρα πολύ καιρό… Η βραδιά δείχνει να έχει επιτυχία για τον Χαραλάμπη, έχει όμως ένα απρόσμενο αγκάθι∙ την επικίνδυνη πολιορκία της Μελίνας.

Δείτε απόσπασμα

 Δείτε το Trailer

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΔΥΠΠΥ : Το νέο βιβλίο του Γ.Πατούλη

Έρευνα: Η Ελλάδα στο στόχαστρο νέων κυβερνοαπειλών – Γιατί είναι πιο ευάλωτες οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα τα επιδόματα φέτος τα Χριστούγεννα – Μόνιμη η δυνατότητα προπληρωμής από το 2026

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:06 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 10/12/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τετάρτη 10 ...
08:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp

Τo κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει για κάθε αγορά! Κέρδισε με 3 μόνο β...
07:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
05:48 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 10/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 10/12/2025.
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα