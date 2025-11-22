GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό μόδας; – «Έκανες τεράστια προσπάθεια και στο σετ και στο πρότζεκτ»

Δύο ζευγάρια βρέθηκαν ένα βήμα πριν την αποχώρηση στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM, σε ένα κλίμα γεμάτο ένταση και συγκίνηση. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάλεσε μπροστά τον Νάρκισσο Τζιλόπουλο, τη Μιχαέλα Κράβαρικ, τον Σάββα Ταβουλτσίδη και τη Γιασμίν Φράι, προκειμένου να ανακοινώσει ποιοι θα συνέχιζαν στο παιχνίδι και ποιο ζευγάρι θα έπρεπε να αποχαιρετήσει τον διαγωνισμό.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε από την αρχή πως η διαδικασία δυσκολεύει όσο πλησιάζει ο τελικός, τονίζοντας: «Αποχωρεί το ζευγάρι με τη χειρότερη φωτογραφία. Είστε καταπληκτικοί και θα θέλαμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε όλοι μαζί, όμως τώρα δυσκολεύει το πράγμα. Θα φτάσουμε στους δώδεκα καλύτερους και από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα».

Αμέσως μετά, εξήγησε τη σκέψη πίσω από την τελική απόφαση: «Είστε δύο ζευγάρια των οποίων το αποτέλεσμα έδειξε δύο κορίτσια που πρωταγωνιστούσαν και δύο αγόρια που έμειναν λίγο πιο πίσω. Όταν ξεχωρίζει μόνο ο ένας και δεν υπάρχει κοινό συναίσθημα, τότε αυτό δεν λειτουργεί φωτογραφικά».

Η πολυπόθητη φωτογραφία της εβδομάδας δόθηκε τελικά στον Νάρκισσο και τη Μιχαέλα, γεγονός που σήμανε το τέλος της πορείας για τον Σάββα και τη Γιασμίν, οι οποίοι αποχώρησαν από το παιχνίδι.

Πριν φύγουν, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απευθύνθηκε και στους δύο με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια. Στη Γιασμίν είπε: «Είσαι ένα κορίτσι υπέροχο, υπέρλαμπρο, πανέμορφο. Αισθάνομαι όμως ότι παραμένεις εκεί, ότι δεν αφήνεις τον εαυτό σου να φύγει μέσα από αυτή την εικόνα. Αν το κάνεις αυτό για σένα, θα δεις πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα».

Στη συνέχεια, μίλησε με θερμά λόγια και για τον Σάββα: «Έκανες τεράστια προσπάθεια και στο σετ και στο πρότζεκτ. Είσαι ένα παιδί με χαρακτήρα και αυτό αποτυπώνεται στην εικόνα. Είσαι από τους αγαπημένους μου και το λέω τώρα που φεύγεις και μου επιτρέπεται. Η δύναμή σου και η αντίληψή σου στα κόνσεπτ θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ στην πορεία εκεί έξω».

