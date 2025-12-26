Γιούλικα Σκαφιδά: Το ξέσπασμα για το φιλί δύο γυναικών που «κόπηκε» στον Άγιο Έρωτα – «Kάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό»

Την έντονη αντίδραση της Γιούλικας Σκαφιδά προκάλεσε η απόφαση της παραγωγής να μην προβάλλει ολόκληρη τη σκηνή με το φιλί δύο γυναικών στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς του “Άγιου Έρωτα” το βράδυ της Τρίτης (23/12).

Η ηθοποιός συμμετέχει στο καστ της επιτυχημένης σειράς εποχής του Alpha και αναφέρεται στη σκηνή ανάμεσα στις συναδέλφους της, Ηρώ Πεκτέση (Άννα) και Αντιγόνη Μακρή (Ελένη). Σύμφωνα με την υπόθεση, μετά τον φονικό σεισμό που χτύπησε τη Στέρνα, το χωριό στο οποίο διαδραματίζεται η σειρά, οι δύο νεαρές κοπέλες ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί και δίνουν την υπόσχεση πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ η μία την άλλη.

«Χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο για το 2025 της σειράς Άγιος Έρωτας. Το φινάλε περιλάμβανε έναν μεγάλο σεισμό, καταστροφές και τραυματισμούς. Ανάμεσα σε όλα αυτά, υπήρχε και μια σκηνή αγάπης. Ένα φιλί. Αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το ίδιο έχω ζήσει και στο Milky Way: άλλα είδαμε στην επίσημη προβολή και άλλα στην τηλεοπτική μετάδοση. Δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό.

Η αγάπη δεν είναι “ανάρμοστο περιεχόμενο”. Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή. Αντιγόνη, Ηρώ ήσασταν υπέροχες και λυπάμαι πολύ που οι τηλεθεατές δεν είχαν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν», σημειώνει η ηθοποιός στην ανάρτησή της.