Γιώργος Κουβαράς: «Η “Παρέα” είναι μια εκπομπή που την έχω μέσα στην ψυχή μου»

Ο Γιώργος Κουβαράς παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά, όταν βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ. Μέσα σε όλα, δε, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε από καρδιάς για την αγάπη που τρέφει για το τηλεοπτικό του παιδί, την μουσική εκπομπή “Παρέα” η οποία και θα συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κουβαράς εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “μ’ αρέσει πολύ που πάει δεύτερη χρονιά η «Παρέα». Αυτή είναι μια εκπομπή που την έχω μες στην ψυχή μου. Δηλαδή την κάνω με όλη μου την αγάπη και την διάθεση. Είναι κάτι που ήθελα χρόνια να το κάνω και νιώθω ότι τώρα είναι η στιγμή που ταιριάζει να το κάνω”.

«Είμαι μέσα σ’ αυτό από την φύση μου. Είναι πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς τα έκανα μια ζωή. Τραγουδούσα, άκουγα αυτά τα τραγούδια, διασκεδάζω μ’ αυτά τα τραγούδια. Με μερικά μάλιστα, όχι απλώς διασκεδάζω, συγκινούμαι και είναι μέρος της ζωής μου. Οπότε μου φαίνεται πολύ απλό εμένα το να το κάνω αυτό το κομμάτι. Το δύσκολο είναι η παρέα και το να δέσεις ανθρώπους που δεν τους ξέρεις όλους, δεν γνωρίζονται και όλοι αυτοί μεταξύ τους αλλά αυτό είναι και ωραίο. Είναι σαν να κάνεις ένα τραπέζι σπίτι σου και να θες να γνωριστούν οι άνθρωποι και να περάσουν καλά».

«Σε ένα φαντασιακό επίπεδο θα ήταν ωραία να έρθει στην εκπομπή ένας Μπραντ Πιτ, μία Αντζελίνα Τζολί ή κάτι τέτοιο από ξένο σταρ», συμπλήρωσε παράλληλα, με χαμόγελο, ο Γιώργος Κουβαράς στο καθημερινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.