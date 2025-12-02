Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος ψάχνει τα 3 αδέλφια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος ψάχνει τα 3 αδέλφια

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 22:30, με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η άφιξη των ηρώων στην Μαγουλάδα έχει φέρει αναστάτωση στους μόνιμους κατοίκους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Όμως, η διαμονή σε ένα χωριό δεν είναι για όλους εύκολη.

Ο Δάκης και ο Μιχαήλος κοιμούνται σε έναν αχυρώνα παρέα με μία φοράδα, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να βολευτούν… στρωματσάδα. Την επόμενη μέρα,  οι αφίξεις στο χωριό συνεχίζονται….

Νέα προβλήματα, κυνηγητό, τσακωμοί, αλλά και ένας πυροβολισμός αναστατώνει ξανά τους ήρωες!

Δείτε το τρέιλερ

Δείτε απόσπασμα

