Eurovision: Ανακοινώθηκε η πρώτη περιοδεία στην ιστορία του θεσμού για τα 70 του χρόνια

  • Στην ανακοίνωση της πρώτης περιοδείας στην ιστορία του θεσμού προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) στο πλαίσιο των εορτασμών για την 70ή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.
  • Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη διοργάνωση, η οποία πλήττεται από αλλεπάλληλες αποχωρήσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, με πέντε χώρες να αποσύρονται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα.
  • Η περιοδεία, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα συγκεντρώσει «εμβληματικούς ερμηνευτές του θεσμού μαζί με τους καλλιτέχνες του 2026» και θα φιλοξενηθεί σε δέκα ευρωπαϊκές πόλεις.
Στην ανακοίνωση της πρώτης περιοδείας στην ιστορία του θεσμού προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) στο πλαίσιο των εορτασμών για την 70ή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη διοργάνωση, η οποία πλήττεται από αλλεπάλληλες αποχωρήσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Συνολικά πέντε χώρες απέσυραν τη συμμετοχή τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα, περιορίζοντας τον αριθμό των διαγωνιζόμενων στους 35 — το χαμηλότερο επίπεδο συμμετοχής από το 2004.

Η περιοδεία, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα συγκεντρώσει «εμβληματικούς ερμηνευτές του θεσμού μαζί με τους καλλιτέχνες του 2026». Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της EBU, η πρωτοβουλία περιγράφεται ως «ένας εορτασμός της κληρονομιάς του διαγωνισμού, της παγκόσμιας κοινότητας των θαυμαστών του και των επτά δεκαετιών αξέχαστης μουσικής. Οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν τα δικά τους τραγούδια από τον διαγωνισμό, καθώς και διασκευές αγαπημένων κομματιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού».

Η περιοδεία θα φιλοξενηθεί σε δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες το Λονδίνο και το Παρίσι και θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Θα ξεκινήσει αμέσως μετά τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου.

Η διοργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κριτική. Ορισμένες χώρες κατηγόρησαν το Ισραήλ για χειραγώγηση του συστήματος της δημόσιας ψηφοφορίας κατά τον περσινό διαγωνισμό στην Ελβετία, όπου η χώρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ωστόσο, η κύρια αιτία των αντιδράσεων παραμένει ο πόλεμος στη Γάζα. Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ επικαλέστηκε την «τρομερή απώλεια ζωών και την ανθρωπιστική κρίση» ως τον βασικό λόγο για τη μη συμμετοχή του. Μαζί με την RTÉ, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από την Ισπανία, την Ισλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβενία ανακοίνωσαν τον Δεκέμβριο ότι αποσύρονται, ενώ ο νικητής του 2024, Nemo, επέστρεψε το τρόπαιό του σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Πριν από λίγες ημέρες η Κοντσίτα Βουρστ (Conchita Wurst), μία από τις πιο εμβληματικές νικήτριες του διαγωνισμού, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε μελλοντικές εκδηλώσεις της Eurovision, επικαλούμενη «προσωπική απόφαση».

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan χαιρέτισε την απόφαση να παραμείνει η χώρα στον διαγωνισμό, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για πολιτική παρέμβαση. Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ (Isaac Herzog) δήλωσε, ότι η χώρα «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή του κόσμου».

Όπως αναφέρει ο Guardian, μόλις 97.000 θαυμαστές παρακολούθησαν την κλήρωση των ημιτελικών στο YouTube στις 12 Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τους 240.000 θεατές της προηγούμενης χρονιάς.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κληρώθηκε να διαγωνιστεί στον Α΄ Ημιτελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου.

