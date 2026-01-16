Γεραπετρίτης: Θα έρθει η επέκταση των χωρικών υδάτων – Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας

«Εκτός από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έρχονται και τα θαλάσσια πάρκα “2”. Μην ανησυχείτε. Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση που έκανε έστω και ένα από αυτά που σας είπα; Ποια άλλη; Αυτή είναι ατολμία;» είπε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανεξάρτητους βουλευτές.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά τόνισε «μας λέτε γιατί πάμε να συζητήσουμε. Πιο επιφανειακή, ρηχή και επικίνδυνη στάση δεν νομίζω να έχω ξανακούσει. Θέλετε να περικλειστούμε και να μην κάνουμε κανέναν διάλογο. Ο διάλογος με την Τουρκία που γίνεται πάνω σε ένα νομικό δεδομένο, της διακήρυξης των Αθηνών. Παράγει αποτελέσματα. Στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Ρωτήστε τα 12 νησιά μας οι οποίοι όλο το χρόνο μπορούν να επιβιώσουν χάρη στον τουρισμό. Είναι σημαντική η ειρήνη στην περιοχή. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου. Καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας σχέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος. Αυτή η κυβέρνηση είδε την πραγματικότητα κατάματα».

«Η ελληνική θέση είναι ανυποχώρητη. Σήμερα η Ελλάδα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι. Η “Γαλάζια πατρίδα” μπορεί να μην έχει φύγει, υπάρχει όμως το θαλάσσιο χωροταξικό που είναι η δική μας θέση για την Ελλάδα που έχει καταγεγραμμένες θέσεις. Καταγεγραμμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτή η κυβέρνηση έφερε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Εκτός από τον θαλάσσιο χωροταξικό τα θαλάσσια πάρκα μας, είναι η πρώτη φάση, θα ακολουθήσουν και άλλα, το “2” έρχεται μην ανησυχείτε… Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση που έκανε έστω και ένα από αυτά που σας είπα; Ποια άλλη; Αυτή είναι ατολμία; Εγώ θέλω να σας αναφέρω ότι πράγματι επιδίωξη μας είναι ειρήνη και ευημερία στην γειτονιά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την αγνοούμε (την γεωγραφία). Αυξάνουμε τις θέσεις μας και το διεθνές μας αποτύπωμα. Όπως δεν έγινε ποτέ στην μεταπολίτευσή γίνεται σήμερα» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.