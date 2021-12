Eleni Giokos: Η Eλληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος του CNN που είναι σε καραντίνα στην Αθήνα

Mε θέα την Ακρόπολη έστειλε την ανταπόκρισή της στο CNN, το πρωί η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος Eλένη Γιόκος, που είναι σε καραντίνα στην Αθήνα, αφού είναι θετική στον κορονοϊό. Η δημοσιογράφος ήρθε στην Ελλάδα από χώρα της Νότιας Αφρικής.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή της στο twitter χρησιμοποίησε τη βαλίτσα της για να φέρει το λάπτοπ στο επιθυμητό ύψος. “Πιτζάμες, σύζυγος κα μωρό. Έτοιμη να μιλήσω με το CNN για το τι χρειάζεται να βγεις από μία “κόκκινη χώρα”” έγραψε συγκεκριμένα η δημοσιογράφος.

Live from #Athens this morning! I’m in quarantine with a view of the #Acropolis. Using luggage to prop up laptop. PJs, husband and babe. Ready @cnni talking what it takes to get out of a #redcountry pic.twitter.com/8QVouNDpkD — Eleni Giokos (@EleniGiokos) December 7, 2021

Σε επόμενο σχόλιό της τόνισε ότι η ελληνική “κυβέρνηση με έχει βοηθήσει πολύ. Το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πολύ εξυπηρετικό. Το φαγητό τέλειο. Έχουν προσπαθήσει να κάνουν αυτήν την εμπειρία όσο πιο ευχάριστη όσο πιο ευχάριστη μπορεί να είναι η καραντίνα. Τώρα πώς θα επιβιώσω από ένα τετράχρονο για δέκα μέρες” αστειεύτηκε η Ελένη Γιόκος.

The #Greekgovernment have been very helpful. The hotel staff super accommodating. The food, perfect. They’ve tried to make this experience as pleasant as a quarantine experience can get. Now to survive a 4 year old for 10 days! — Eleni Giokos (@EleniGiokos) December 7, 2021

Η Ελένη Γιόκος βρισκόταν στην Αφρική με την οικογένειά της, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου αναμενόταν να προβληθεί η εκπομπή που ετοίμαζε “Connecting Africa”.

I can finally reveal why I’ve been on the road and shooting incredible stories! My new show Connecting Africa launches 5 December 🏹 check out our promo ⭐️@CNNAfrica @cnni @afreximbank pic.twitter.com/j06EaZPc28 — Eleni Giokos (@EleniGiokos) November 21, 2020

Η δημοσιογράφος κάνει αρκετές αναρτήσεις μέσα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου και μοιράστηκε και έναν διάλογο που είχε με την κόρη της Κλειώ, στον οποίο υπόσχεται στη μικρή ότι θα την πάει στην Ακρόπολη μόλις βγουν από την καραντίνα.

🇬🇷🇬🇷🇬🇷 #Athens Cleo “Mama, what is that?” Me “The #Acropolis” Cleo “can we go?” Me “as soon as we’re out of quarantine” It’s a promise I intend keeping ❤️🌈 pic.twitter.com/HsrTL5yWMd — Eleni Giokos (@EleniGiokos) December 7, 2021

Ποια είναι η Eleni Giokos

Η δημοσιογράφος γεννήθηκε και έζησε μέχρι τα πέντε της έτη στη Λήμνο. Μαζί με την οικογένειά της έφυγαν για το Γιοχάνεσμπουργκ. Οι γονείς της έφτιαξαν ζαχαροπλαστείο εκεί, και η μικρή Ελένη εργαζόταν εκεί, αν και το όνειρό της ήταν διαφορετικό. Ανακοίνωσε στους γονείς της ότι ήθελε να σπουδάσει δημοσιογραφία και εκείνοι, αν και αιφνιδιάστηκαν στην αρχή, τη στήριξαν.

Και ενώ τα αγγλικά δεν ήταν η μητρική της γλώσσα η Ελένη κατάφερε να εργαστεί στα κορυφαία ενημερωτικά site της Νοτίου Αφρικής, ως οικονομική ανταποκρίτρια, όπως τα CNBC Africa, ENCA και Bloomberg ΤV.

Η δουλειά της αναγνωρίστηκε από το CNN και έτσι η Eleni Giokos ανήκει στο δυναμικό του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου με έδρα της το Γιοχάνεσμπουργκ. Επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα.