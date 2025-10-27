Ανατροπή με το «Shopping star»: Δεύτερες σκέψεις για την επάνοδό του

Σε φάση προβληματισμού και αναθεώρησης των σχεδίων του για το δεύτερο μισό της σεζόν βρίσκεται το Star, σύμφωνα με την Reallife.

Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς αποφάσισε στις αρχές της σεζόν να διακόψει το «Shopping star» από το καθημερινό πρόγραμμά του, έπειτα από εννιά χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, με στόχο από τη μια να «ξεκουράσει» το project, αλλά και να κάνει οικονομία μειώνοντας το συνολικό κόστος του προγράμματος.

Στα σχέδια του Star, μάλιστα, ήταν να επαναφέρει το «Shopping star» στον αέρα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Το σχέδιο αυτό τώρα αναθεωρείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Star έχει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την επιστροφή του «Shopping star».

Ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός. Το κανάλι έχει μεν εντάξει το ριάλιτι μόδας στο μπάτζετ της νέας σεζόν, αλλά ο προγραμματισμός αυτός έγινε με βάση κάποιες εκτιμήσεις ανόδου στα διαφημιστικά έσοδα του έτους, που δεν έχουν επαληθευτεί. Για τον λόγο αυτό, το Star εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην επαναφέρει το «Shopping star» τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και να αναβάλει την πιθανή επιστροφή του ριάλιτι μόδας για την προσεχή σεζόν.

16:33 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

