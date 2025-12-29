Ανασχηματισμός στον ΣΚΑΪ με πρεμιέρες και μετακινήσεις

Σύνοψη από το

  • Το «Survivor» επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στη βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ, με τη «μάχη» των «Αθηναίων» με τους «Επαρχιώτες» και τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα.
  • Σημαντική μετακίνηση για το «The wall», το οποίο μεταφέρεται από τη Δευτέρα στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου, με νέα επεισόδια το 2026.
  • Στην απογευματινή ζώνη, το νέο μουσικό ριάλιτι «Beat my guest» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αντικαθιστώντας την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Survivor

To «Survivor» επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το «Beat my guest» αλλάζει την απογευματινή ζώνη και το «The wall» μεταφέρεται σε νέα ημέρα μετάδοσης, σύμφωνα με την Reallife.

Με αλλαγές και μετακινήσεις στην prime time επιστρέφει ο ΣΚΑΪ τον Ιανουάριο ενισχύοντας το πρόγραμμά του με τρεις πρεμιέρες.

Στη βραδινή ζώνη, έπειτα από διάλειμμα ενός έτους, το «Survivor» επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου με τη «μάχη» των «Αθηναίων» με τους «Επαρχιώτες». Το κάστινγκ για την τελική επιλογή των παικτών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το «καραβάνι» του ριάλιτι επιβίωσης θα αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο στις 4 Ιανουαρίου.

Παρά τις αρχικές σκέψεις για αλλαγή στις ημέρες μετάδοσης, το «Survivor» επιστρέφει κανονικά με τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα, από Κυριακή έως και Τετάρτη. Τις Τετάρτες θα ξεκινά γύρω στις 21:30 παίρνοντας lead-in από το «Τότε και τώρα» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, που συνεχίζει κανονικά και διατηρεί τη θέση του στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Η μεγάλη μετακίνηση γίνεται στο «The wall» που παίρνει… φύλλο πορείας για τη ζώνη του «The voice». Το βραδινό τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο επιστρέφει το 2026 με νέα επεισόδια, αλλά και διαφορετική ημέρα μετάδοσης. Έπειτα από τρεις μήνες στην prime time της Δευτέρας, το «The wall» μετακινείται στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου.

Αμετακίνητο παραμένει το «The floor» με τον Γιώργο Λιανό, που επιστρέφει με πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Σημαντική αλλαγή έρχεται και στο off-peak πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και ειδικότερα στην απογευματινή ζώνη. Τρεις μήνες μετά την πρόωρη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, τη θέση της στο πρόγραμμα παίρνει το «Beat my guest». Το νέο μουσικό ριάλιτι προορίζεται για πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στο slot μετά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, γύρω στις 17:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απογευματινές εκπομπές του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και «Το ’χουμε» με τον Κ. Τσουρό θα παραμείνουν στην ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια. Το «Beat my guest» είναι σε φάση μοντάζ και μέχρι τώρα φαίνεται ότι θα έχει την απαιτούμενη διάρκεια ώστε δεν θα χρειαστούν αλλαγές στο απογευματινό line-up του ΣΚΑΪ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι μπορεί να σημαίνει όταν αλλάζουν χρώμα τα χέρια και τα πόδια στο κρύο; Ειδικός εξηγεί

Κακοποιημένα παιδιά «παρκαρισμένα» στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης δομών πρόνοιας

Χαλκός: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

ΤΕΒΑ: Έρχεται “λίφτινγκ” στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:26 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν θα είναι στους δύο ημιτελικούς – Θα παρουσιάσει μόνο τον εθνικό τελικό

Ανατροπή δεδομένων στην παρουσίαση της Eurovision λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα...
10:24 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα επικρατέστερη για την παρουσίαση των δύο ημιτελικών

Η Μπέττυ Μαγγίρα παραμένει στο κάδρο της Eurovision ως η επικρατέστερη για την παρουσίαση των ...
10:04 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
09:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα