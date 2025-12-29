Ανασχηματισμός στον ΣΚΑΪ με πρεμιέρες και μετακινήσεις

To «Survivor» επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το «Beat my guest» αλλάζει την απογευματινή ζώνη και το «The wall» μεταφέρεται σε νέα ημέρα μετάδοσης, σύμφωνα με την Reallife.

Με αλλαγές και μετακινήσεις στην prime time επιστρέφει ο ΣΚΑΪ τον Ιανουάριο ενισχύοντας το πρόγραμμά του με τρεις πρεμιέρες.

Στη βραδινή ζώνη, έπειτα από διάλειμμα ενός έτους, το «Survivor» επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου με τη «μάχη» των «Αθηναίων» με τους «Επαρχιώτες». Το κάστινγκ για την τελική επιλογή των παικτών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το «καραβάνι» του ριάλιτι επιβίωσης θα αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο στις 4 Ιανουαρίου.

Παρά τις αρχικές σκέψεις για αλλαγή στις ημέρες μετάδοσης, το «Survivor» επιστρέφει κανονικά με τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα, από Κυριακή έως και Τετάρτη. Τις Τετάρτες θα ξεκινά γύρω στις 21:30 παίρνοντας lead-in από το «Τότε και τώρα» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, που συνεχίζει κανονικά και διατηρεί τη θέση του στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Η μεγάλη μετακίνηση γίνεται στο «The wall» που παίρνει… φύλλο πορείας για τη ζώνη του «The voice». Το βραδινό τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο επιστρέφει το 2026 με νέα επεισόδια, αλλά και διαφορετική ημέρα μετάδοσης. Έπειτα από τρεις μήνες στην prime time της Δευτέρας, το «The wall» μετακινείται στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου.

Αμετακίνητο παραμένει το «The floor» με τον Γιώργο Λιανό, που επιστρέφει με πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Σημαντική αλλαγή έρχεται και στο off-peak πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και ειδικότερα στην απογευματινή ζώνη. Τρεις μήνες μετά την πρόωρη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, τη θέση της στο πρόγραμμα παίρνει το «Beat my guest». Το νέο μουσικό ριάλιτι προορίζεται για πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στο slot μετά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, γύρω στις 17:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απογευματινές εκπομπές του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και «Το ’χουμε» με τον Κ. Τσουρό θα παραμείνουν στην ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια. Το «Beat my guest» είναι σε φάση μοντάζ και μέχρι τώρα φαίνεται ότι θα έχει την απαιτούμενη διάρκεια ώστε δεν θα χρειαστούν αλλαγές στο απογευματινό line-up του ΣΚΑΪ.