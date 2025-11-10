Alpha: Με συνολική επιδότηση που φτάνει τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγούνται οι δύο καθημερινές σειρές του από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Με συνολική επιδότηση που φτάνει τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγούνται οι δύο καθημερινές σειρές του Alpha από το ΕΚΚΟΜΕΔ, σύμφωνα με την Reallife.

Σε ποσό-ρεκόρ σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ φτάνει ο συνολικός προϋπολογισμός του «Άγιου έρωτα», όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση του Εθνικού Κέντρου. Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της καθημερινής σειράς του Alpha με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο και τη Δανάη Παππά άγγιξαν τα 9.882.000 ευρώ, ενώ το πόσο της επιδότησης διαμορφώθηκε στα 3.952.000 ευρώ. Δικαιούχος της επιδότησης είναι η εταιρεία παραγωγής Primavisione.

Σε καθεστώς επιχορήγησης εντάχθηκε και η έτερη καθημερινή σειρά του Alpha σε παραγωγή της ΠΕΔΙΟ Productions. Το «Να μ’ αγαπάς», που μεταδίδεται καθημερινά στη ζώνη των 20:00, εγκρίθηκε να λάβει επιδότηση ύψους 2.280.000 ευρώ, με το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών να φτάνει τα 7.125.000 ευρώ.