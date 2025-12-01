Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος οδηγείται στη φυλακή

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος οδηγείται στη φυλακή

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο και οδηγείται στη φυλακή στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha. 

Ο πατήρ Νικόλαος εξομολογείται στη Χλόη όλη την αλήθεια για την αδερφή του και τον ερχομό του στη Στέρνα. Ο Παύλος, ενώ περιμένει να αποφυλακιστεί, προς μεγάλη του έκπληξη μαθαίνει από το δικηγόρο του ότι μεταφέρεται στις φυλακές της Άμφισσας.

Η Θάλεια απορεί με την αντίδραση της Μάρως απέναντι στον Τάσο. Η Ελένη κάνει μια συζήτηση με τον Κυριάκο, που του προκαλεί απορίες. Εν τω μεταξύ, η απαγωγή της μικρής Ελευθερίας, προκαλεί τριγμούς και συγκρούσεις.

Η Χλόη τα βάζει με όλους και στρέφεται για μια ακόμη φορά στον πατέρα Νικόλαο για βοήθεια, ενώ η Σμαρώ καταρρέει και νιώθει τύψεις, επειδή θεωρεί ότι εκείνη φταίει που άρπαξαν την εγγονή της.

Ο Νικηφόρος δίνει εντολές για την εύρεση της Ελευθερίας. Η Χριστίνα, έχοντας κερδίσει την εύνοια της Αγγέλας, κάνει συμμαχία μαζί της μέσα στη φυλακή και της ζητάει κάτι, που μπορεί να τα ανατρέψει όλα.

Η Δέσποινα έχει μια κρυφή συνάντηση, με έναν γνώριμο από το παρελθόν.

 Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Άρχισε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή

Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση και απορίες για την επιδότηση στο 1521 – Πότε μπαίνει σε λειτουργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:52 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Σμαράγδα Καρύδη: Για ποιο project έπεσε στο τραπέζι της ΕΡΤ το όνομά της;

Μπορεί να μην προχώρησαν οι συζητήσεις της Σμαράγδας Καρύδη με την ΕΡΤ για την ανάληψη νέας εκ...
18:40 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος παρατά Ζωή και Νικαίτη στη μέση του δρόμου, απόψε στις 20:00

Τα δίδυμα πέφτουν θύματα απαγωγής απ’ την οικογένεια Καλλιγά στο νέο επεισόδιο της σειράς R...
17:40 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χρυσή επιδότηση για το «Grand Hotel»

Με υψηλό προϋπολογισμό και μακρύ ορίζοντα συνεχίζει την πορεία του το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1,...
16:37 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Open: Οι πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega, με τις οποίες θα ενισχύσει το πρόγραμμά του

Με πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega θα ενισχύσει το πρόγραμμά του το Open, σύμφ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»