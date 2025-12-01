Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος οδηγείται στη φυλακή

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο και οδηγείται στη φυλακή στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο πατήρ Νικόλαος εξομολογείται στη Χλόη όλη την αλήθεια για την αδερφή του και τον ερχομό του στη Στέρνα. Ο Παύλος, ενώ περιμένει να αποφυλακιστεί, προς μεγάλη του έκπληξη μαθαίνει από το δικηγόρο του ότι μεταφέρεται στις φυλακές της Άμφισσας.

Η Θάλεια απορεί με την αντίδραση της Μάρως απέναντι στον Τάσο. Η Ελένη κάνει μια συζήτηση με τον Κυριάκο, που του προκαλεί απορίες. Εν τω μεταξύ, η απαγωγή της μικρής Ελευθερίας, προκαλεί τριγμούς και συγκρούσεις.

Η Χλόη τα βάζει με όλους και στρέφεται για μια ακόμη φορά στον πατέρα Νικόλαο για βοήθεια, ενώ η Σμαρώ καταρρέει και νιώθει τύψεις, επειδή θεωρεί ότι εκείνη φταίει που άρπαξαν την εγγονή της.

Ο Νικηφόρος δίνει εντολές για την εύρεση της Ελευθερίας. Η Χριστίνα, έχοντας κερδίσει την εύνοια της Αγγέλας, κάνει συμμαχία μαζί της μέσα στη φυλακή και της ζητάει κάτι, που μπορεί να τα ανατρέψει όλα.

Η Δέσποινα έχει μια κρυφή συνάντηση, με έναν γνώριμο από το παρελθόν.

