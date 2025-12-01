Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Enikos Newsroom 09:00, Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025 Media Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση REALNEWS Μοιράσου το: σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Κινητοποιήσεις αγροτών: «Κομμένη στα δύο» η Ελλάδα – Αναμένονται νέα μπλόκα και συνελεύσεις 54 λεπτά πριν Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Σήμερα στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός – «Όλοι ήταν σε σοκ, εκτός από αυτόν, κοιτούσε το αυτοκίνητό του» 2 ώρες πριν Συναλλαγές: Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω IRIS – Τι αλλάζει 1 ώρα πριν Ουκρανία: Βήματα προόδου στις συνομιλίες στη Φλόριντα αλλά το σκληρό «παζάρι» θα γίνει στη Μόσχα – Το νέο σενάριο για ειρηνευτική συμφωνία 2 ώρες πριν Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και «Γαλάζια Πατρίδα» – Η νευρικότητα της Άγκυρας για το ελληνικό βέτο 4 ώρες πριν Καθιστική ζωή: Το ζεστό ρόφημα που μπορεί να αντιστρέψει τις βλαβερές επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή υγεία 4 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου: Λέοντες, ποντάρετε στον εαυτό σας με αυτοπεποίθηση 1 ώρα πριν Ανασκαφές σε πόλη της αρχαίας Θράκης αποκάλυψαν σημάδια επεξεργασίας οστράκων 27 λεπτά πριν Ο σύζυγός της έχασε περισσότερα από 225.000 ευρώ στον τζόγο – «Με έκανε να πνίγομαι στα χρέη» 2 λεπτά πριν Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app 7 λεπτά πριν Ηλίας Φιλίππου: «Ξέρεις τι είναι στα 20 να κάνεις παρέα με τον Τσιτσάνη και τον Χατζιδάκι;» 10 λεπτά πριν Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της «Ευελπίδων» 13 λεπτά πριν «Η Αγιά Σοφιά δεν μπορεί να αντέξει το βάρος»: Τι λένε Έλληνες και Τούρκοι επιστήμονες για τους κινδύνους από τις εργασίες εντός του μνημείου 17 λεπτά πριν Πειραιάς: Τα μηνύματα της φρίκης ανάμεσα στον 20χρονο και στον σύντροφό του – «Ωραίο ήταν αυτό που έγινε με τα παιδιά, να το ξανακάνουμε…» ENIKOS NETWORK Το καλύτερο αντιφλεγμονώδες γλυκό περιλαμβάνει μόνο 4 υλικά – Πώς να το φτιάξετε Είναι 30 και έχει ήδη ξοδέψει μια περιουσία για πλαστικές – Πώς μοιάζει σήμερα; Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley – Μαζί Real taste & style και Drive away Συναλλαγές: Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω IRIS Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα περισσότερα 07:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley – Μαζί Real taste & style και Drive away Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley μαζί Real taste... 05:48 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 1/12/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 1/12/2025. 05:43 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025 Οι αθλητικές εφημερίδες 1/12/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 1/12/2025. 05:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025 Οι πολιτικές εφημερίδες 1/12/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 1/12/2025. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7 λεπτά πριν Ηλίας Φιλίππου: «Ξέρεις τι είναι στα 20 να κάνεις παρέα... 10 λεπτά πριν Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της «Ευελπίδων» 13 λεπτά πριν «Η Αγιά Σοφιά δεν μπορεί να αντέξει το βάρος»: Τι λένε... 17 λεπτά πριν Πειραιάς: Τα μηνύματα της φρίκης ανάμεσα στον 20χρονο... 22 λεπτά πριν Τραμπ: «Θα εξετάσει» το διπλό φονικό πλήγμα εναντίον... 27 λεπτά πριν Ο σύζυγός της έχασε περισσότερα από 225.000 ευρώ στον... 31 λεπτά πριν Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο... 36 λεπτά πριν Ποιοι και γιατί ανοίγουν ξανά τον φάκελο του Παντελή... Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley – Μαζί Real taste & style και Drive away Συναλλαγές: Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω IRIS Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – «Δεν έχουν τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο» λέει το υπουργείο Μεταφορών Νέο επίδομα ανεργίας με έως 1.295 ευρώ για όλους – Τι αλλάζει και από πότε Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθείτε – Πώς να το υπολογίσετε MUST READ Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται» Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»