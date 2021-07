Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι Νεοϋορκέζοι ετοιμάζονται να γιορτάσουν την απελευθέρωση από τα περιοριστικά μέτρα με μια μεγάλη συναυλία στο Central Park. Θέλουν να ξαναπάρουν πίσω την πόλη τους και για αυτό ονομάζουν αυτή την μεγάλη εκδήλωση ως εξής: "We love NYC - The Homecoming Concert - The Great Lawn".

H μεγάλη αυτή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου και η παραγωγή της είναι κάτω από την μπακέτα του μεγάλου Clive Davis, του ιδρυτή της δισκογραφικής εταιρίας "Arista", του ανθρώπου που είχε ανακαλύψει την Whitney Houston.

Στο μοναδικό αυτό κονσέρτο θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων και οι: Jon Batiste, Andrea Bocelli, LL Cool J, Elvis Costello, Earth, Wind & Fire, Babyface, Jimmy Fallon, Jennifer Hudson, Wyclef Jean, Journey, The Killers, Barry Manilow, Carlos Santana, Paul Simon, Patti Smith, Bruce Springsteen, Rob Thomas και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης.

Η εκδήλωση προωθεί την υγεία, την ασφάλεια και την ισότητα. Το 80% των εισιτηρίων θα διατεθούν δωρεάν! Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους!