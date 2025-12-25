Μαγευτικός χορός από εκατοντάδες ψαρόνια σε Φλώρινα και Ροδόπη – Βίντεο

Ένα μοναδικό θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο στον ουρανό της Εργάνης Ροδόπης, όπου εκατοντάδες ψαρόνια κινήθηκαν σε απόλυτο συγχρονισμό, δημιουργώντας εντυπωσιακούς, διαρκώς μεταβαλλόμενους σχηματισμούς.

Τα πουλιά σχημάτισαν «σύννεφα», που άλλαζαν μορφή από στιγμή σε στιγμή, προσφέροντας μαγευτικές εικόνες. Πρόκειται για ένα φαινόμενο γνωστό ως murmuration, μια συλλογική συμπεριφορά που προκαλεί θαυμασμό για την τέλεια συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του σμήνους. Ένα θέαμα που υπενθυμίζει ότι η φύση μπορεί να μετατραπεί σε τέχνη.

Ανάλογες εικόνες και στον Φιλώτα Φλώρινας.

Το ψαρόνι είναι είδος πουλιού που ανήκει στο γένος Στούρνος, που ανήκει στην οικογένεια των Στουρνιδών (Sturnidae). Τα είδη του γένους αριθμούν περίπου 55. Τα ψαρόνια ζουν και αναπαράγονται σχεδόν όλο το χρόνο στην βόρεια και κεντρική Ευρώπη, στην νότια Αυστραλία και στην βόρεια και Κεντρική Αμερική. Το χειμώνα τα ψαρόνια ζουν στη νότια Ευρώπη και στην Ασία. Η Ευρώπη έχει μεταναστευτικά ψαρόνια λόγω των παγετών. Στην Ελλάδα έρχονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο γιατί αυτή η εποχή για τα ψαρόνια είναι η κατάλληλη επειδή δεν τους αρέσει η ζέστη, αλλά ούτε και το πολύ κρύο.