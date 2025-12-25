Φρικτός θάνατος για 2χρονη: Έπεσε σε ποτάμι και την κατασπάραξαν πιράνχας

  • Ένα παιδί δύο ετών έχασε τη ζωή του σε μια φρικτή επίθεση πιράνχας αφού περιπλανήθηκε μακριά από το σπίτι του δίπλα στο ποτάμι και έπεσε στο νερό.
  • Το τραγικό ατύχημα συνέβη όταν η 2χρονη απομακρύνθηκε από τους γονείς της και έπεσε μέσα από μια μη περιφραγμένη τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή. Οι γονείς της την βρήκαν πέντε λεπτά αργότερα στο ποτάμι.
  • Η Κλάρα ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου, με τα τραύματα στον λαιμό να έχουν προκληθεί από πιράνχας. Η τοπική αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για την υπόθεση.
Ένα παιδί δύο ετών έχασε τη ζωή του σε μια φρικτή επίθεση πιράνχας αφού περιπλανήθηκε μακριά από το σπίτι του δίπλα στο ποτάμι και έπεσε στο νερό.

Τα σαρκοφάγα ψάρια καταβρόχθισαν την Κλάρα Βιτόρια λίγο αφότου κατέληξε στο ποτάμι στην πολιτεία Αμαζόνα της Βραζιλίας.  Το τραγικό ατύχημα συνέβη τη Δευτέρα, όταν απομακρύνθηκε από τους γονείς της και έπεσε μέσα από μια μη περιφραγμένη τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή.

Οι γονείς της συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν παρατήρησαν ότι η κόρη τους είχε εξαφανιστεί. Το ζευγάρι έψαξε το ποτάμι και την βρήκε πέντε λεπτά αργότερα.

Η Κλάρα ανασύρθηκε από το νερό, αλλά δυστυχώς δεν ήταν χωρίς τις αισθήσεις της. Αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου. Τα περισσότερα τραύματα που υπέστη αφορούσαν τον λαιμό και προκλήθηκαν από τα πιράνχας.

Το σημείο όπου έπεσε δεν είχε καμία περίφραξη ή κάγκελα.  Προοριζόταν για κατασκευή μπάνιου στο μέλλον. Το άψυχο σώμα της Κλάρας μεταφέρθηκε για νεκροτομή, ενώ έρευνα για την υπόθεση πραγματοποιεί η τοπική αστυνομία.

