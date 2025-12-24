Rouk Zouk: Όλα θα δούμε στο εορταστικό επεισόδιο απόψε

Enikos Newsroom

Media

Rouk Zouk: Όλα θα δούμε στο εορταστικό επεισόδιο απόψε

Φέτος την Παραμονή των Χριστουγέννων η Ζέτα Μακρυπούλια και μια… εκρηκτική παρέα από την νέα κινηματογραφική ταινία «Ο Έρωτας Γράφεται» κάνουν το «ROUK ZOUK» το πιο χαρούμενο χριστουγεννιάτικο πάρτι της χρονιάς!

Ο Άγιος Βασίλης δεν έρχεται με έλκηθρο, αλλά με… πολύ γέλιο, χορό, τραγούδι, απίθανες στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα που βάζουν τα ακουστικά τους και παίζουν για καλό σκοπό, για τη στήριξη του Make-A-Wish, Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, το οποίο εκπληρώνει ευχές παιδιών 3-18 ετών με σοβαρές ασθένειες.

Και φέτος, Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στις 21:00 η Ζέτα υποδέχεται τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της νέας ταινίας «Ο Έρωτας Γράφεται», η οποία βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες Ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και πολύ γέλιο με τις ομάδες «ΣΑΝΤΡΕ» και «ΝΤΟΡΕ» που συγκρούονται σε ένα παιχνίδι που γράφει ιστορία.

Από τη μία πλευρά του στούντιο, λοιπόν, είναι οι «ΣΑΝΤΡΕ» με τους Έλλη Τρίγκου, Δανάη Λουκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Γιούλη Τσαγκαράκη και Βασίλη Μυριανθόπουλο.  

Απέναντί τους, θα βρεθούν οι «ΝΤΟΡΕ», των Γιάννη Ποιμενίδη, Γιώργου Γεροντιδάκη, Ελίνας Μάλαμα Μόσχας Χατζηευσταθίου και Δημήτρη Ζωγραφάκη.

Λάβετε θέσεις για ένα πολύ δυνατό και απολαυστικό παιχνίδι με την  Έλλη Τρίγγου να έρχεται με πάθος για νίκη, και την Δανάη Λουκάκη να μην σταματά να χορεύει. Από την άλλη η Λένα Ουζουνίδου ανάβει φωτιές με μία και μόνο λέξη και η Γιούλη Τσαγκαράκη, μας εξομολογείται μεταξύ άλλων πως είναι πολύ ξεχασιάρα και παραμιλάει μόνη της. Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ως σκηνοθέτης/ σεναριογράφος της ταινίας «Ο ΕΡΩΤΑΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ» δεν αφήνει κανένα να δώσει spoiler, ενώ ο Γιάννης Ποιμενίδης μας μιλάει για τον έρωτα του για την Έλλη Τρίγγου, αλλά και για τον Όλυμπο που  πλέον ζει. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης κυνηγά νέο ρεκόρ στο tablet war, ενώ η Ζέτα… του τα «χώνει» όπως πάντα. Τέλος, η Ελίνα Μάλαμα δηλώνει έτοιμη για διεθνή καριέρα στο Rouk Zouk, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης υποδύεται τον ταξιτζή καλύτερα και από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Μόσχα Χατζηευσταθίου ζητάει από τους συμπαίκτες της να της τραγουδήσουν από Αλίκη Βουγιουκλάκη μέχρι Δάκη!

Κι επειδή τα Χριστούγεννα είναι για εκπλήξεις… έρχονται και αποκαλύψεις για τη ρομαντική κομεντί «Ο Έρωτας Γράφεται», που κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων και μιλά για τις δεύτερες ευκαιρίες – στον έρωτα και στη ζωή.

«Ο Έρωτας Γράφεται», της Iconic Films, κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 25 Δεκεμβρίου.

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη βραδιά, θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ του ΑΝΤ1 για τα παιδιά.

 

 

