Σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Μόλις 8 θετικά αποτελέσματα σε 2.000 οδηγούς

  • Εκτεταμένους ελέγχους αλκοτέστ πραγματοποίησε η Τροχαία από τα μεσάνυχτα της παραμονής Χριστουγέννων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
  • Σε περίπου 2.000 ελέγχους, μόλις 8 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στο αλκοόλ, με τους περισσότερους να εντοπίζονται στην πρώτη βαθμίδα αλκοολαιμίας (0,24-0,40).
  • Το χαμηλό ποσοστό παραβάσεων αποδίδεται στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας και στην ευσυνειδησία των οδηγών, ενώ οι έλεγχοι ήταν εντατικοί και ιδιαίτερα αυστηροί σε όλη την Αττική.
Εκτεταμένους ελέγχους αλκοτέστ πραγματοποίησε η Τροχαία από τα μεσάνυχτα της παραμονής Χριστουγέννων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εφαρμογή της αυστηροποιημένης νομοθεσίας για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν στο συγκεκριμένο μπλόκο από τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης μέχρι τις 05:15, διενεργήθηκαν περίπου 2.000 έλεγχοι, εκ των οποίων μόλις 8 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στο αλκοόλ. Όπως διευκρίνισε, «σχεδόν όλοι οι οδηγοί που εντοπίστηκαν ήταν στην πρώτη βαθμίδα, δηλαδή από 0,24-0,40 και δεν υπήρξε καμία περίπτωση δεύτερης ή τρίτης κλίμακας».

Ερωτηθείς σχετικά ο Χρήστος Γιωργοκίτσος απέδωσε το χαμηλό ποσοστό παραβάσεων στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας, αλλά και στην ευσυνειδησία των οδηγών, σημειώνοντας ότι πολλοί πολίτες επέλεξαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ταξί ή με φίλο που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Επιπλέον, σχετικά με τη διαδικασία εξήγησε πως κανένα όχημα δεν περνά χωρίς να περάσει ο οδηγός από αλκοτέστ, ενώ σε περίπτωση ανίχνευσης ακόμη και μικρής ποσότητας οινοπνεύματος, ο οδηγός υποβάλλεται σε δεύτερη, κύρια μέτρηση ύστερα από 15 λεπτά, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό.

Σε ό,τι αφορά τις ποινές, ο αστυφύλακας υπενθύμισε ότι η νομοθεσία προβλέπει τρεις κλίμακες:

  • Πρώτη βαθμίδα (0,24 -0,40): πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες
  • Δεύτερη βαθμίδα (0,40-0,60): πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες
  • Τρίτη βαθμίδα (0,60 και πάνω): πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες και αυτόφωρη διαδικασία

Τέλος, σημειώνεται ότι η Τροχαία ανέπτυξε πέντε ακόμη συνεργεία σε διαφορετικά σημεία της Αττικής, με τους ελέγχους να είναι εντατικοί και ιδιαίτερα αυστηροί.

