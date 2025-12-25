Αποσύρονται τα Ticonderoga: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν θωρηκτά – Τα πρώτα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – ΦΩΤΟ

Μετά το τέλος του προγράμματος Constellation αλλά και την απόσυρση των καταδρομικών Ticonderoga, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επαναφέρουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μία κατηγορία πλοίων που εξαφανίστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για θωρηκτά, τα οποία μάλιστα θα είναι «κλάσης Τραμπ».

του Χρήστου Μαζανίτη

Τη στιγμή που η Κίνα ανακοίνωσε το φιλόδοξο σχέδιό της για ναυπήγηση επιπλέον αεροπλανοφόρων, με στόχο το 2035 να διαθέτει 9, όσα δηλαδή και οι ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος ψάχνει να βρει το σημείο που θα κάνει τη διαφορά και πάλι στη θάλασσα.

Η κατάργηση του προγράμματος Constellation – με τα δύο πλοία τα οποία ως δοκιμαστικά που ναυπηγήθηκαν θα παραδοθούν στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, αλλά και το τέλος των θηριωδών καταδρομικών Ticonderoga, οι ΗΠΑ ουσιαστικά μένουν χωρίς μεγάλες μονάδες επιφανείας, με τα αντιτορπιλικά Arleigh Burke να σηκώνουν το βάρος όλων των επιχειρήσεων μαζί με τα συνολικά 35 LCS.

Ο Τραμπ αποκαλύπτει νέα κατηγορία θωρηκτών. Το προτεινόμενο USS Defiant θα είναι το μεγαλύτερο αμερικανικό μαχητικό επιφανείας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Το κεντρικό στοιχείο της αναδιάρθρωσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από την κυβέρνηση Τραμπ είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο επιφανείας που θα κατασκευάσει η Αμερική από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αγοράσει δύο νέα «θωρηκτά» στο πλαίσιο της προσπάθειας του «Χρυσού Στόλου», ανακοίνωσαν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και ο Υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν τη Δευτέρα στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ναυτικό θα ξεκινήσει αγοράζοντας δύο πλοία και τελικά θα αγοράσει 10, με στόχο 20 έως 25 συνολικά για την κλάση, με την έναρξη της κατασκευής να έχει προγραμματιστεί για το 2030.

«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ηγηθεί του σχεδιασμού, μαζί με εμένα, επειδή είμαι πολύ αισθητικός άνθρωπος», δήλωσε ο Τραμπ.

Εικόνες ενός μελλοντικού USS Defiant (BBG-1) εμφανίστηκαν δίπλα στους Trump, Hegseth και Phelan, καθώς και ένα λογότυπο πλοίου βασισμένο στη φωτογραφία του Evan Vucci στις 13 Ιουλίου 2024, η οποία τραβήχτηκε λίγο μετά τον πυροβολισμό του Trump στο αυτί κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας δολοφονίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Το μελλοντικό θωρηκτό κλάσης Trump – το USS Defiant – θα είναι το μεγαλύτερο, πιο θανατηφόρο και πιο ευέλικτο και ομορφότερο πολεμικό πλοίο οπουδήποτε στους ωκεανούς του κόσμου», δήλωσε ο Phelan κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. «Τώρα θα υπάρχει δουλειά για ναυπηγεία παντού, από τη Φιλαδέλφεια μέχρι το Σαν Ντιέγκο, από το Μέιν μέχρι το Μισισιπή, από τις Μεγάλες Λίμνες μέχρι την Ακτή του Κόλπου, και για κατασκευαστές που θα κατασκευάσουν εξαρτήματα για αυτό το θωρηκτό σε κάθε πολιτεία».

Η νέα πλατφόρμα θα είναι ένα πολεμικό πλοίο άνω των 35.000 τόνων και βύθισμα 24 έως 30 πόδια, σύμφωνα με στοιχεία του Ναυτικού που εξέτασε το USNI News. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο μέγεθος της κατηγορίας αντιτορπιλικών Zumwalt των 15.000 τόνων, η οποία είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο επιφανείας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον στόλο.

Τα χαλύβδινα πλοία θα ναυπηγηθούν στις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος, αλλά σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με άλλους, χωρίς να αποκαλύψει εάν άλλες χώρες θα συμμετάσχουν στην κατασκευή.

Όταν ρωτήθηκε αν η νέα κατηγορία πλοίων έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την Κίνα, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μια αντιμετώπιση σε όλους. Δεν είναι η Κίνα». Τα νέα πλοία θα αντικαταστήσουν το πρόγραμμα DDG(X) επόμενης γενιάς του Ναυτικού, το οποίο προβλεπόταν να έχει περίπου το μισό μέγεθος αυτού του προτεινόμενου θωρηκτού. Η κατασκευή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030 με το Ναυτικό να λειτουργεί ως ο επικεφαλής φορέας σχεδιασμού για την προσπάθεια, σύμφωνα με το USNI News. Το Ναυτικό παρουσίασε για πρώτη φορά την ιδέα του DDG(X) το 2022 .

Όπως και το πρόγραμμα DDG(X), τα νέα πλοία θα διαθέτουν τα υπάρχοντα συστήματα μάχης και όπλα που χρησιμοποιούνται στα αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων Flight III Arleigh Burke DDG-51. Θα διαθέτουν το ραντάρ εναέριας αναζήτησης AN/SPY-6, 128 κελιά κάθετης εκτόξευσης MK-41, 12 υπερηχητικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Conventional Prompt Strike και πυροβόλα πέντε ιντσών, δήλωσαν στο USNI News δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια. Ο σχεδιασμός θα αφήνει επίσης περιθώριο για την προσθήκη επιπλέον όπλων, συμπεριλαμβανομένου του πυραύλου κρουζ που εκτοξεύεται από τη θάλασσα με πυρηνικό οπλισμό και ενδεχομένως ενός πυροβόλου 32 Megajoule, σύμφωνα με στοιχεία του Ναυτικού.

Όπως και η αρχική ιδέα DDG(X), το Defiant θα χρησιμοποιούσε αεριοστροβίλους και πετρελαιοκινητήρες για να κινεί ένα ηλεκτρικό δίκτυο που θα τροφοδοτούσε με ενέργεια τα οπλικά συστήματα και τους αισθητήρες του πλοίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ναυτικού. Το πλοίο θα μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητες άνω των 30 κόμβων. Το κατάστρωμα διακυβέρνησης και το υπόστεγο θα είναι ικανά να φιλοξενήσουν στροφεία V-22 Osprey με κλίση και το επόμενο μελλοντικό αεροσκάφος κάθετης ανύψωσης.

«Το θωρηκτό θα είναι ικανό να επιχειρεί ανεξάρτητα, ως μέρος μιας Ομάδας Κρούσης Αεροπλανοφόρων, ή να διοικεί τη δική του Ομάδα Επιφανειακής Δράσης ανάλογα με την αποστολή και το περιβάλλον απειλής», αναφέρει το δελτίο δεδομένων του Ναυτικού για το Defiant . «Με την ικανότητα να παρέχει προωθημένη διοίκηση και έλεγχο τόσο για επανδρωμένες όσο και για μη επανδρωμένες πλατφόρμες, [το] θωρηκτό θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο στην εκτέλεση της Σχεδίας Πολεμικής Άμυνας του Ναυτικού».

Το Ναυτικό εξέτασε πολλαπλές επιλογές μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων έως και 50.000 τόνων, πριν καταλήξει σε ένα θωρηκτό 30.000 τόνων, σύμφωνα με το USNI News. Άλλες επιλογές περιελάμβαναν ένα μικρότερο πλοίο που θα μπορούσε να ήταν 15.000 έως 20.000 τόνων.

Ο ναυτικός αναλυτής Bryan Clark δήλωσε στο USNI News νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Ναυτικό εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς 12 έως 13 πλοίων σε αυτή τη νέα κατηγορία πλοίων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν μεγάλους υπερηχητικούς πυραύλους σε μεγάλους εξειδικευμένους πυραυλικούς σωλήνες, επιπλέον των παραδοσιακών κυψελών VLS MK-41. Τα τρία αντιτορπιλικά κλάσης Zumwalt διαθέτουν επί του παρόντος συμβατικούς σωλήνες Prompt Strike εγκατεστημένους στο ναυπηγείο Ingalls της HII στην Pascagoula του Μισισιπή.

Το κόστος κατασκευής αυτού του θωρηκτού σε αμερικανικό ναυπηγείο θα μπορούσε να κυμαίνεται από 10 έως 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με το μέγεθος και τα συστήματα που περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το USNI News.