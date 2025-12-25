Jingle Bells από τη… Μογγολία: Χαμός στο διαδίκτυο με τα κάλαντα σε ρυθμό τέκνο – Βίντεο

  • Φέτος, το διαδίκτυο έχει «ερωτευτεί» με μια εντελώς νέα εκδοχή του «Jingle Bells» από τη Μογγολία, την οποία υπογράφει ο Ummet Ozcan και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.
  • Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί το παραδοσιακό μογγολικό στυλ τραγουδιού, επαναλαμβάνοντας «Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a Mongolian open sleigh». Ο Ολλανδός DJ Ozcan κυκλοφόρησε το κομμάτι μετά την viral επιτυχία μιας σύντομης εκδοχής του.
  • Με εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μέρες, το «Mongolian Jingle Bells» κυκλοφόρησε και στο Spotify, προσφέροντας μια μοναδική προσθήκη στις χριστουγεννιάτικες λίστες αναπαραγωγής χάρη στο «λαρυγγικό τραγούδι».
Το να ακούμε κάθε χρόνο τα ίδια κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια μπορεί καμιά φορά να μας κάνει να βαριόμαστε. Αλλά φέτος, το διαδίκτυο έχει «ερωτευτεί» με μια εντελώς νέα εκδοχή ενός τραγουδιού που όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ καλά.

Η Μογγολία ίσως να μην είναι το… πρώτο μέρος που θα συνδέατε με τα Χριστούγεννα, αλλά ίσως αυτό να είναι μέρος της μαγείας της εκδοχής του Ummet Ozcan στο «Jingle Bells», που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Αυτή η προσέγγιση στο τραγούδι του 1857 αποκόπτει τους περισσότερους στίχους του «dashing through the snow», απλώς επαναλαμβάνοντας «Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a Mongolian open sleigh» με το παραδοσιακό στυλ τραγουδιού της χώρας.

Ο Ολλανδός DJ Ozcan, που κατάγεται από την Τουρκία, ενθαρρύνθηκε να κυκλοφορήσει το κανονικό κομμάτι μετά την παρουσίαση μιας σύντομης εκδοχής του Jingle bells η οποία τρέλανε το διαδίκτυο. Μάλιστα, δημιουργήθηκε και βίντεο κλιπ για τα κάλαντα, με ανθρώπους ντυμένους με παραδοσιακές μογγολικές ενδυμασίες να χορεύουν.

Με εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μόλις μέρες από την κυκλοφορία του στο ΥοuTube, ο Ozcan κυκλοφόρησε επίσης το «Mongolian Jingle Bells» στο Spotify, ώστε όλοι να το προσθέσουν στις χριστουγεννιάτικες λίστες αναπαραγωγής τους.

Ρόλο στην επιτυχία του τραγουδιού έπαιξε η μοναδική χρήση του «λαρυγγικού τραγουδιού» (throat singing), ενός παραδοσιακού στυλ τραγουδιού που χρησιμοποιείται στις απέραντες πεδιάδες της Μογγολίας, όπου ένας βοσκός δημιουργεί μελωδία χρησιμοποιώντας τις φωνητικές του χορδές ώστε να τραγουδά δύο νότες ταυτόχρονα.

