Το Masterchef 4 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με τους δυο φίλους, Σταύρο και Σταυρή να φτάνουν στον τελικό διεκδικώντας τον τίτλο του Έλληνα Masterchef και το έπαθλο των 50.000 ευρώ. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε τελικά ο Σταύρος Βαρθαλίτης και κάπως έτσι, μετά από σχεδόν 5 μήνες και δεκάδες δοκιμασίες, η αυλαία έπεσε.

Τα social media κατά τη διάρκεια του τελικού, όπως ήταν αναμενόμενο πήραν "φωτιά" τόσο με προβλέψεις για τους νικητές και με σχόλια για πρώην παίκτες όσο και για τους κριτές Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στο κοινό.

Πώς σχολίασαν οι ίδιοι το αποτέλεσμα του Masterchef 4;

Ο Πάνος Ιωαννίδης ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram μια selfie φωτογραφία γράφοντας: "And the winner is...... all of them !!! Ένα τεράστιο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε στο φετινό Masterchef"

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανέβασε μια φωτογραφία με τους δυο φιναλίστ γράφοντας: Πάει και αυτό... Το "Κυπριακο έπιπλο" Σταυρής Γεωργίου και ο "έρωτας αλήτης Σταύρος Βαρθαλίτης μας έκαναν παρέα 5 μήνες. Συγχαρητήρια και στους 2!!! Ευχαριστούμε και όλους όσους μας κάνατε παρέα από το σπίτι!!! Εις το επανιδειν...!