Βάνα Πεφάνη: «Οι άνθρωποι ερωτεύονται με πάθος και σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν σταματάει αυτό»

Για την κοινή της πορεία με τον επί 17 χρόνια σύντροφό της μίλησε η Βάνα Πεφάνη στην Αθηναΐδα Νέγκα το βράδυ της Παρασκευής.

«Πρέπει να αφήσουμε τις ταμπέλες, παίρνεις σύνταξη και κάθεσαι στο σπιτάκι σου και παίζεις μπιρίμπα. Δεν ισχύουν αυτά. Οι άνθρωποι ερωτεύονται με πάθος και σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν σταματάει αυτό. Γιατί να σταματήσει; Τρέχουν μαραθωνίους, κάνουν παιδιά πια στα 60» περιέγραψε.

«Είμαστε μαζί 17,5 χρόνια και πάμε στα 18. Με πολλή αγάπη, με πολύ χιούμορ, με πολύ νοιάξιμο και με το ότι πάντα βρίσκουμε τον χρόνο να χαμογελάσουμε ο ένας στον άλλον. Περάσαμε φάσεις στα 3 χρόνια, στα 7, στα 13, τώρα είμαστε στα 17,5, τι να πω; Δηλαδή πια… Υπήρχε κάτι στα 13 χρόνια, που είχε δημιουργηθεί μάλλον λόγω δουλειάς, αλλά τώρα νομίζω ότι είμαστε καλύτερα από ποτέ» εξομολογήθηκε η Βάνα Πεφάνη.

«Μετά από τόσα χρόνια ξέρεις τι περιμένεις, ποιον έχεις απέναντι σου και νομίζω ότι έχεις δεχθεί κάποια πράγματα, όπως έχει δεχθεί και ο άλλος κάποια δικά σου. Άρα το θέμα παίζεται στο καινούργιο που θα ξεφουρνίσεις κάθε φορά» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι μεγαλώνοντας τα πράγματα αλλάζουν, μην κάνουμε ότι δεν αλλάζουν. Θέλουμε άλλα πράγματα, θέλουμε να δοκιμάσουμε. Μ’ αρέσουν όλα τα πράγματα που δεν έχω δοκιμάσει! Άρα αυτό σημαίνει ότι, εάν θέλω μια νυχτερινή βόλτα στις 00:30 το βράδυ, πτώμα από τη δουλειά και πω στον άλλον “να πάρουμε τη μηχανή, γιατί βαριέμαι να οδηγήσω, να πάμε μια βόλτα;”, αυτό δεν το περιμένει. Τέτοιου είδους μικρά πράγματα τα οποία, όμως, είναι πολύ ωραία» ανέφερε η ηθοποιός.