Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Η σταγόνα που «ξεχείλισε» το ποτήρι και τους οδήγησε στο διαζύγιο

Ο γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ αποτελεί παρελθόν, καθώς η τραγουδίστρια λέγεται ότι κατέθεσε την Τρίτη (20/08) αίτηση διαζυγίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Όλο το αυτό το διάστημα, η 55χρονη τραγουδίστρια και ο 52χρονος ηθοποιός είχαν στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους – με τις φήμες χωρισμού να έχουν κατακλύσει εδώ και καιρό τα Μέσα.

Σε δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρεται, πως κύριος λόγος χωρισμού ήταν η κίνηση της τραγουδίστριας να δώσει τα καλά κρυμμένα, ερωτικά γράμματα, που αντάλλασσε με τον ηθοποιό. Η ενόχληση του Άφλεκ μάλιστα, αποτυπώνεται στο ντοκιμαντέρ της Λόπεζ «The Greatest Love Story Never Told».

Αναλυτικά, η 55χρονη τραγουδίστρια έδωσε τα γράμματα θέλοντας να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του επόμενου άλμπουμ της. Από την άλλη, ο 53χρονος ηθοποιός αισθάνθηκε «θιγμένος», καθώς επιθυμούσε τα γράμματα και σημεία της ιστορίας αγάπης του με την Λόπεζ να παραμείνουν ιδιωτικά.

Is this where it all went wrong for Jennifer Lopez and Ben Affleck? The moment actor was ‘taken aback’ when singer shared his private love letters he had kept secret for 20 years, as the couple head for divorce https://t.co/rD6xMWikZi pic.twitter.com/C69txL31RV

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 21, 2024