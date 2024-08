Μπεν Άφλεκ: «Ζόρικο» το φετινό καλοκαίρι χωρίς την Τζένιφερ Λόπεζ – Η ψυχολογική κατάσταση του ηθοποιού

Ο Μπεν Άφλεκ περνάει ένα ιδιαίτερο και σχετικά δύσκολο καλοκαίρι, καθώς ο ηθοποιός έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.

Εκείνος και η Τζένιφερ Λόπεζ έχουν ρίξει οριστικά τίτλους τέλους στον γάμο τους, ωστόσο δεν έχουν καταθέσει ακόμα την αίτηση διαζυγίου.

Πηγή από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού μίλησε στο People και ανέφερε για τον Μπεν Άφλεκ: «Απλώς προσπαθεί να παραμείνει συγκεντρωμένος και να κάνει την κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερη. Δεν είναι το πιο εύκολο καλοκαίρι για εκείνον. Νιώθει καλύτερα, όταν είναι απασχολημένος και δουλεύει ασταμάτητα».

