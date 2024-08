Έβγαλε τη βέρα της η Τζένιφερ Λόπεζ – Θέμα χρόνου η αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ – ΦΩΤΟ

Η Τζένιφερ Λόπεζ αφαίρεσε τη βέρα του γάμου της με τον Μπεν Άφλεκ – σύμφωνα με τις πληροφορίες, που μεταφέρει η DailyMail.

Τις τελευταίες ημέρες, οι φήμες διαζυγίου είναι πιο έντονες από ποτέ. Μάλιστα, λέγεται ότι ο 51χρονος ηθοποιός και η 55χρονη τραγουδίστρια έχουν έτοιμα τα χαρτιά του διαζυγίου τους και απλώς εκκρεμεί να κατατεθεί η αίτηση διαζυγίου.

Να σημειωθεί εδώ, πως η νέα κίνηση της Τζένιφερ Λόπεζ να βγάλει δηλαδή τη βέρα της, αποτελεί μια ακόμη ένδειξη του οριστικού τέλους του γάμου της.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν, πως Λόπεζ και Άφλεκ δεν έχουν καμία επικοινωνία.

Jennifer Lopez finally removes her ring as she tours $68million LA mansion amid claims she and Ben Affleck are no longer on speaking terms as divorce filing looms https://t.co/LJGYGXFY4J

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 5, 2024