Τάνια Μπρεάζου: Ξεκαθαρίζει για την σχέση της με τον Γιώργο Αμούτζα – «Επειδή ρωτάτε αν έχει αλλάξει κάτι…»

Η Τάνια Μπρεάζου παραχώρησε τη Δευτέρα 5 Αυγούστου δηλώσεις στην ψυχαγωγική εκπομπή του ΣΚΑΪ, Summer’s Cool με την τραγουδίστρια να δέχεται μεταξύ άλλων ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή.

Θυμίζουμε, ότι η τραγουδίστρια είναι σε σχέση με τον Γιώργο Αμούτζα. Το ζευγάρι μάλιστα γνωρίστηκε φέτος στο Just the 2 of us, στο οποίο συμμετείχε.

Σε ερώτηση λοιπόν της Μαριάντας Πιερίδη για τη σχέση της Τάνιας Μπρεάζου με τον ηθοποιό, την είδαμε να έρχεται σε αμήχανη θέση, μην απαντώντας για τον Γιώργο Αμούτζα.

Τάνια Μπρεάζου: Μιλάει για την σχέση της με τον Γιώργο Αμούτζα

Πολύ σύντομα όμως, η Τάνια Μπρεάζου αντιλήφθηκε πως παρερμηνεύτηκε η αντίδρασή της και έτσι ξεκαθάρισε, πως είναι όλα καλά στη σχέση της.

«Επειδή ρωτάτε αν έχει αλλάξει κάτι, βλέπετε το χαμόγελό μου…», αρκέστηκε να πει η Τάνια Μπρεάζου.