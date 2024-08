Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα ανακοινωθεί το διαζύγιό τους

Νέες εξελίξεις για τον γάμο της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ έρχονται στην επιφάνεια μέσα από τις δηλώσεις, που έκανε πρόσωπο από το περιβάλλον τους στην PageSix.

Λίγο μετά τη φωτογραφία, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου με την Τζένιφερ Λόπεζ να έχει βγάλει τη βέρα της, είναι έκδηλο πως ο γάμος της έχει οδηγηθεί στο τέλος του.

Ο 51χρονος ηθοποιός και η 55χρονη τραγουδίστρια έχουν ετοιμάσει τα χαρτιά του διαζυγίου τους και απομένει πλέον να τα καταθέσουν.

Η ίδια πηγή, που μίλησε στην PageSix κάνει λόγο, πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού το πρώην ζευγάρι θα ανακοινώσει το διαζύγιό του.

«Η Τζένιφερ ήθελε αυτόν τον γάμο, τα φορέματα, τους φίλους της, τα στολίδια και όλα αυτά, εδώ και δεκαετίες…Έχουν γυρίσει σελίδα. Έχουν δει τα πράγματα μέχρι το τέλος και έχουν καταλάβει, ότι η σχέση αυτή δεν έχει φτιαχτεί για να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν δει όλα όσα πρέπει να δουν και τελείωσε. Στο τέλος, θα είναι η πιο περίπλοκη και δαπανηρή διαδικασία που έχουν μπει ποτέ», καταλήγει το πρόσωπο από το περιβάλλον της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ.

Jennifer Lopez and Ben Affleck’s second failed romance is ‘most expensive exercise in closure ever’: friend https://t.co/pkfQuXsfcJ pic.twitter.com/TCdRrcgZaS

— Page Six (@PageSix) August 7, 2024