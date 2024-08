Συντριβή αεροσκάφους στην Βραζιλία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια συντριβής του αεροσκάφους στα περίχωρα της πόλης Βινιέδο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στο οποίο επέβαιναν 61 άτομα που έχασαν τη ζωή τους.

Το αεροπλάνο συνετρίβη περίπου 80 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο προορισμού του, σε αυλή σπιτιού. Δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών το ηλικίας 14 ετών αεροσκάφος φέρεται να έπεσε σε αυτό που αποκαλούν επίπεδη περιδίνηση.

Ως αιτίες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είχε σχηματιστεί πάγος καθώς υπήρχαν προειδοποιήσεις για ιδιαίτερα ψυχρό μέτωπο στη διαδρομή που θα ακολουθούσε το αεροσκάφος ή κάποια μηχανική βλάβη. Επισημαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα πάντως οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση των κινητήρων και το σύστημα ελέγχου του αεροσκάφους είναι τα τρία σημεία που θα εξεταστούν ενδελεχώς.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν εντοπιστεί τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που θα δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής, ενώ η κατασκευάστρια εταιρία έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τους αρμόδιους.

#BREAKING

Turbo-propellor plane crashes in #Brazil (Sao Paolo) after falling out of the air after an engine stall followed by an uncontrolled spin-dive into the ground: pic.twitter.com/vCQPgQWA6H

— The STRATCOM Bureau (@OSPSF) August 9, 2024