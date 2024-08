Adele: Επιβεβαίωσε σε συναυλία ότι αρραβωνιάστηκε

Στη διάρκεια της συναυλίας της η Adele αποφάσισε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της την είδηση του αρραβώνα της με τον Ριτς Πολ.

Η τραγουδίστρια χθες σε συναυλία στο Μόναχο είπε στους 80.000 θεατές ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον σύντροφό της. Αρχικά η Adele είδε ένα πλακάτ θαυμαστή της, που έγραφε: «Θα με παντρευτείς;». «Δεν μπορώ να σε παντρευτώ γιατί ήδη παντρεύομαι», αστειεύτηκε.

Αμέσως μετά γύρισε το χέρι της έτσι ώστε το δαχτυλίδι αρραβώνων της να φαίνεται στις τεράστιες οθόνες του ειδικά διαμορφωμένου σταδίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun ο Ριτς Πολ έκανε πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια στην γενέτειρά της με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι τεσσάρων καρατίων.

Η Adele είπε αμέσως το «ναι» και ξεκίνησε τις ετοιμασίες για τον γάμο τους στο τέλος του επόμενου έτους.

Η τραγουδίστρια ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Σιμόν Κονέκι από το 2018 έως το 2021. Έχουν έναν 11χρονο γιο, τον Angelo.

Μετά τον χωρισμό της η Adele άρχισε να βγαίνει με τον Ριτς Πολ, ο οποίος έχει τρία παιδιά. Το 2022 το ζευγάρι αγόρασε μία μεγάλη έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς και μένει μαζί.

British singer Adele confirmed her engagement to American sports agent Rich Paul during her concert in Munich, Germany

“I can’t marry you,” the 16-time Grammy winner replied, to a fan who had asked for her hand in marriage.

“Cause I’m already getting married.”

