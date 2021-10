Θυμάστε τον Kirka και την επιτυχία του “Sadness In Your Eyes”;

Ο Kirka, κατά κόσμον Kirill “Kirka” Babitzin ήταν ένας Φινλανδός καλλιτέχνης, που γεννήθηκε στο Ελσίνκι το 1950 και πέθανε το 2007.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο πατέρας του Leon Babitzin, ήταν Ρώσος και είχε γεννηθεί στην Αγ. Πετρούπολη. Πήγε στην Φινλανδία την επομένη της λεγόμενης Οκτωβριανής Επανάστασης. Η μητέρα του Elizaveta ήταν Γερμανορωσίδα. Είχε έρθει σε επαφή με την μουσική σε ηλικία πέντε ετών, όταν η γιαγιά του του έκανε δώρο ένα ακορντεόν. Σε ηλικία δέκα ετών κέρδισε έναν διαγωνισμό ακορντεόν.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1962 με τα συγκροτήματα The Islanders και The Creatures. Το 1984 εκπροσώπησε την Φινλανδία στο Φεστιβάλ της Eurovision. To 1988 το άλμπουμ του “The Sadness in Your Eyes” (“Surun Pyyhit Silmistäni”) έγινε ο δίσκος που πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της φινλανδικής δισκογραφίας. Από αυτό ξεπετάχτηκε και το ομώνυμο χιτ, που είχε γίνει επιτυχία και στην χώρα μας.