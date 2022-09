Τα κορυφαία τραγούδια του φετινού καλοκαιριού

Το καλοκαιράκι δεν τελείωσε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν τελειώνει έτσι γρήγορα, αλλά τυπικά διεθνώς έχει ολοκληρωθεί, οπότε βγήκε η λίστα με τα 10 τραγούδια που κυριάρχησαν το καλοκαίρι του 2022.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Είναι όλα από νέους καλλιτέχνες, εκτός από την Kate Bush, που προέρχεται από το παρελθόν και η οποία γνώρισε και πάλι επιτυχία με το παλαιό χιτ της, του 1985, με τίτλο “Running Up That Hill”, επειδή χρησιμοποιήθηκε στην 4η σεζόν της τηλεοπτικής σειράς του Netflix “Stranger Things”. Έγινε το πλέον περιζήτητο τραγούδι στις πλατφόρμες streaming για τις χώρες της Αμερικής, της Αγγλίας, της Ιρλανδίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και παγκοσμίως.

Η λίστα λοιπόν με τις κορυφαίες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού έχει ως εξής:

1. Harry Styles – “As It Was”

2. Lizzo – “About Damn Time”

3. Jack Harlow – “First Class”

4. Future ft. Drake & Tems – “Wait For You”

5. Kate Bush – “Running Up That Hill (A Deal With God)”

6. Bad Bunny & Chencho Corleone – “Me Porto Benito”

7. Glass Animals – “Heat Wave”

8. Beyoncé – “Break My Soul”

9. Harry Styles – “Late Night Talking”

10. Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru