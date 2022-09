Viral πεντακάθαρες ΦΩΤΟ ενός UFO στο Μεξικό

Viral έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες νέες φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται ένα UFO (ΑΤΙΑ) σε σχήμα δίσκου.

Μεγάλη διαφορά με τις προηγούμενες φωτογραφίες UFO είναι ότι οι συγκεκριμένες είναι πεντακάθαρες. Τις μοναδικές φωτογραφίες τράβηξε ένας μηχανικός στο Μεξικό, και είναι από τα πρώτα θέματα στα εθνικά ειδησεογραφικά δίκτυα της χώρας. Οι φωτογραφίες έχουν γίνει viral στα social media, όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η αυθεντικότητά τους.

Ο μηχανικός αυτοκινήτων, Juan Manuel Sanchez, απαθανάτισε το UFO όταν προσπάθησε να καταγράψει τα σύννεφα της καταιγίδας που πλησίαζε το σπίτι του. Την ιστορία του υποστηρίζουν η σύζυγος και οι συνεργάτες του Juan, που είδαν επίσης το μυστηριώδες αντικείμενο.

Ο Juan ανέφερε πως σοκαρίστηκε όταν είδε το UFO και απογοητεύτηκε καθώς δεν κατάφερε να τραβήξει βίντεο. Όμως πήρε μερικές φωτογραφίες προτού το αντικείμενο εξαφανιστεί. Ο μηχανικός αυτοκινήτων υποστήριξε επίσης πως αργότερα την νύχτα της ίδιας είδε περίεργα φώτα στον ουρανό, κάτι που επιβεβαίωσε και από άλλους κατοίκους της περιοχής.

«Εργαζόμασταν έξω από το μηχανουργείο και είδα μερικά πολύ σκούρα σύννεφα. Τράβηξα την πρώτη φωτογραφία και όταν τράβηξα τη δεύτερη και την τρίτη, είδα πως ένα σημείο κινούνταν προς τα πάνω. Ήταν ακριβώς πάνω από εκείνο το σπίτι. Είχε μέγεθος περίπου 15 μέτρων από τη μία άκρη στην άλλη και βρισκόταν σε απόσταση περίπου 800 μέτρων» ανέφερε ο Juan.

I cropped all 3 UFOs and put them together for easy comparison. They don't look like photoshop to me. Looks like something was actually in the photo. Light source and reflections appear natural. Must be ALIENS!! #ufotwitter🛸 pic.twitter.com/NzkcctOSDI

— 🌐 Lucille Grant 🛸 (@loves_aliens) August 31, 2022