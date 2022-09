Viral το ΒΙΝΤΕΟ που φαίνεται ο Χάρι Στάιλς να φτύνει τον Κρις Πάιν

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Χάρι Στάιλς από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στο βίντεο, ο Βρετανός σταρ φαίνεται να φτύνει τον Κρις Πάιν, λίγο πριν καθίσει δίπλα του. Ο Χάρι Στάιλς φέρεται να έφτυσε στο δεξί πόδι τον Κρις Πάιν, ενώ εκείνος τον χειροκροτούσε. Σε εκείνο το σημείο, ο Αμερικανός ηθοποιός σταματάει να χειροκροτεί και σαστίζει κοιτώντας το πόδι του. Ο Βρετανός σταρ δεν αντιδράει καθόλου και συνεχίζει να προσαρμόζει το σακάκι του για να καθίσει στη θέση του, ενώ χαμογελά αμήχανα.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU

— JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022