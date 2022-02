Τα αληθινά ονόματα 200 καλλιτεχνών της μουσικής

Εγώ έπρεπε να του απαντήσω “Robert Allen Zimmerman” αλλά δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία να μάθω τα πραγματικά ονόματα των καλλιτεχνών απέξω, οπότε πάντα άφηνα αναπάντητη την ερώτηση και την… έπαιρνε το ποτάμι, το οποίο κατέβαζε και τη σχετική καζούρα, που μας έκανε να γελάμε.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ετσι λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε και εσείς πλάκα σε κάποιον φίλο ή φίλη, που καυχιέται ότι έχει μουσικές γνώσεις, θα βρείτε παρακάτω μιά λίστα με τα αληθινά ονόματα 200 γνωστών καλλιτεχνών, ώστε να κάνετε το πείραγμα… Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όποιον γνώστη σε θέματα μουσικής και αν ρωτήσετε, Ελληνα ή ξένο, δύσκολα θα μπορέσει να σας απαντήσει σε μιά τέτοια ερώτηση…! Καλή διασκέδαση!

Adam Ant – Stuart Leslie GoddardAdele – Adele Laurie AdkinsAkon – Aliaume Damala Badara Akon ThiamAlice Cooper – Vincent Damon FurnierAlicia Keys – Alicia Augello CookArthur Brown – Arthur WiltonAvicii – Tim BerglingAxl Rose (Guns ‘n’ Roses) – William Bruce Rose, Jr.B.B. King – Riley B. KingBarry Manilow – Barry Alan PincusBen E. King – Benjamin Earl NelsonBeyoncé – Beyoncé Giselle KnowlesBillie Eilish – Billie Eilish Pirate Baird O’ConnellBillie Holiday – Eleanora FaganBilly Idol – William Michael Albert BroadBilly Joel – William Joseph Martin JoelBilly Ocean – Leslie Sebastian CharlesBilly Paul – Paul WilliamsBing Crosby – Harry Lillis CrosbyBo Diddley – Otha Ellas Bates McDanielBob Dylan – Robert Allen ZimmermanBobbie Gentry – Roberta Lee StreeterBobby Darin – Walden Waldo Robert CassottoBono – Paul David HewsonBoy George – George Alan O’DowdBrenda Lee – Brenda Mae TarpleyBrian Jones – Lewis Brian Hopkins JonesBrook Benton – Benjamin Franklin PeayBruno Mars – Peter Gene HernandezBuddy Holly – Charles Hardin HolleyBusta Rhymes – Trevor Taheim Smith, Jr.Calvin Harris – Adam Richard WilesCardi B. – Belcalis AlmanzarCarole King – Carole KleinCeeLo Green – Thomas DeCarlo CallawayChaka Khan – Yvette Marie StevensCher – Cherilyn SarkisianChris Montez – Christopher MontanezChristine McVie – Christine PerfectChristopher Cross – Christopher Charles GeppertChubby Checker – Ernest EvansChuck Berry – Charles Edward Anderson BerryCilla Black – Priscilla Maria Veronica WhiteCliff Richard – Harry Rodger WebbConnie Francis – Concetta Rosemarie FranconeroCourtney Love – Courtney Michelle HarrisonCrystal Gayle – Brenda Gail WebbCyndi Lauper – Cynthia Ann Stephanie LauperDaryl Hall – Daryl Franklin HohlDavid Bowie – David Robert JonesDavid Crosby – David Van CortlandDavid Essex – David CookDean Martin – Dino Paul CrocettiDenny Laine (Moody Blues, Wings) – Brian Frederick HinesDesmond Dekker – Desmond DacresDJ Snake – William GrigahcineDiddy – Sean John CombsDido – Dido Florian Cloud de Bounevialle O’Malley ArmstrongDonna Summer – LaDonna Adrian GainesDoris Day – Doris KappelhoffDr. Dre – Andre Romelle YoungDr. John – Malcolm John RebennackDrake – Aubrey Drake GrahamEddie Money – Edward MahoneyElton John – Reginald Kenneth DwightElvis Costello – Declan Patrick MacManusEminem – Marshall Bruce Mathers IIIEngelbert Humperdinck – Arnold George DorseyEric Clapton – Eric Patrick ClappErykah Badu – Erica WrightFaith Hill – Audrey Faith PerryFergie – Stacy Ann FergusonFlo Rida – Tramar Lacel DillardFrankie Avalon – Francis Thomas AvalloneFrankie Laine – Francesco Paolo LoVecchioFreddie Mercury – Farrokh BulsaraFreddy Cannon – Frederick Anthony PicarielloGary Glitter – Paul GaddGary U.S. Bonds – Gary AndersonGene Chandler – Eugene DixonGene Simmons (KISS) – Chaim WitzGeorge Michael – Georgios Kyriacos PanayiotouGloria Estefan – Gloria Maria Milagrosa FajardoGloria Gaynor – Gloria FowlesGram Parsons – Ingram Cecil Connor IIGuy Mitchell – Albert CernickHarry Nilsson – Harry Edward Nilsson IIIHuey Lewis – Hugh Anthony Cregg IIIIce Cube – O’Shea JacksonIce-T – Tracy MarrowIggy Pop – James Newell Osterberg, Jr.J.J. Cale – Jean Jaques CaleJack White – John Anthony GillisJackie DeShannon – Sharon Lee MyersJamie Foxx – Eric BishopJanis Ian – Janis Eddy FinkJay Z – Shawn CarterJimi Hendrix – James Marshall HendricksJoan Jett – Joan Marie LarkinJoe Cocker – John Robert CockerJohn Denver – Henry John Deutschendorf, Jr.John Legend – John Rogers StephensJohn Paul Jones – John BaldwinJohnny Mathis – John Royce MathisJon Bon Jovi – John Francis Bongiovi, Jr.Joni Mitchell – Roberta Joan AndersonJulio Iglesias – Julio Iglesias de la CuevaK.C. (of The Sunshine Band) – Harry Wayne Caseyk.d. lang – katherine dawn langKaty Perry – Kathryn (Katy) HudsonKendrick Lamar – Kendrick Lamar DuckworthKiki Dee – Pauline MathewsKris Kristofferson – Kris CarsonLady Gaga – Stefani Joanne Angelina GermanottaLana Del Rey – Elizabeth Woolridge GrantLesley Gore – Lesley GoldsteinLiberace – Wladziu Lee Valentino LiberacLil’ Kim – Kimberly Denise JonesLil Nas X – Montero Lamar HillLittle Anthony – Anthony GourdineLittle Eva – Eva Narcissus BoydLittle Richard – Richard Wayne PennimanLL Cool J – James Todd SmithLobo – Roland Kent LaVoieLorde – Ella Marija Lani Yelich-O’ConnorLudacris – Christopher Brian BridgesLulu – Marie McDonald McLaughlin LawrieMac Davis – Morris DavisMadonna – Madonna Louise Veronica CicconeMama Cass Elliot – Ellen Naomi CohenManfred Mann – Manfred LubowitzMarc Anthony – Marco Antonio MunizMarilyn Manson – Brian Hugh WarnerMarvin Gaye – Marvin Pentz Gay, JrMeatloaf – Marvin AdayMichael Bolton – Michael BolotinMick Jagger – Michael Phillip JaggerMiley Cyrus – Destiny Hope CyrusMissy Elliott – Melissa Arnette ElliottMoby – Richard Melville HallMorris Albert – Morris Albert KaisermannNat King Cole – Nathaniel Adams ColesNelly – Cornell Iral Haynes Jr.Ne-Yo – Shaffer Chimere SmithNicki Minaj – Onika Tanya MarajOzzy Osbourne – John Michael OsbourneP. Diddy – Sean John CombsPat Benatar – Patricia AndrejewskiPat Boone – Charles Eugene BoonePatsy Cline – Virginia Patterson HensleyPeggy Lee – Norma Deloris EgstromPerry Como – Pierino Roland ComoP!nk – Alecia Beth MoorePitbull – Armando Christian PérezPrince – Prince Rogers NelsonQueen Latifah – Dana OwensR. Kelly – Robert Sylvester KellyRay Charles – Ray Charles RobinsonRick Dees – Rigdon Osmond Dees IIIRick James – James JohnsonRicky Martin – Enrique Martin MoralesRihanna – Robyn Rihanna FentyRingo Starr – Richard StarkeySade – Helen Folasade AduScott McKenzie – Philip BlondheimScreamin’ Jay Hawkins – Jalacy J. HawkinsSeal – Seal Henry Olusegun Olumide Adeola SamuelShakira – Shakira Isabel Mebarak RipollShania Twain – Eilleen Regina EdwardsSheena Easton – Sheena Shirley OrrSia – Sia Kate Isobelle FurlerSid Vicious (Sex Pistols) – John Simon RitchieSkeeter Davis – Mary Francis PenickSlash – Saul HudsonSnoop Dogg – Calvin Cordozar Broadus, Jr.Sonny Bono – Salvatore Philip BonoSteven Tyler – Steven Victor TallaricoStevie Wonder – Stevland Hardaway MorrisSting – Gordon Matthew Thomas SumnerSuzi Quatro – Suzi QuatrocchioSZA – Solana Imani RoweThe Big Bopper – Jiles Perry RichardsonThe Edge (U2) – David EvansThe Notorious B.I.G – Christopher George Latore WallaceThe Weeknd – Abel Makkonen TesfayeTiesto – Tijs Michiel VerwestTim McGraw – Samuel Timothy SmithTimbaland – Timothy Zachery MosleyTina Turner – Anna Mae BullockTom Jones – Thomas Jones WoodwardTony Bennett – Anthony BenedettoTony Orlando – Michael Anthony Orlando CassivitisTrini Lopez – Trinidad LopezUsher – Usher Raymond IVVikki Carr – Florencia Cardona will.i.am – William James Adams Jr.Wiz Khalifa – Cameron Jibril ThomazWolfman Jack – Robert Weston Smith2Pac – Tupac Amaru Shakur50 Cent – Curtis James Jackson III