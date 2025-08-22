Στην Ελλάδα η Μπαρ Ρεφαέλι: Βουτιές σε… μυστηριώδη παραλία για την πρώην του Ντι Κάπριο – ΦΩΤΟ

Τα ελληνικά καταγάλανα νερά απολαμβάνει η Μπαρ Ρεφαέλι. Το πρώην super model και παλιό «αμόρε» του Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρέθηκε στη χώρα μας για να ευχαριστηθεί τις εγχώριες παραλίες.

Σε σχετική της ανάρτηση στο Instagram, η Μπαρ Ρεφαέλι ανέβασε φωτογραφίες από την ημέρα της στην παραλία, χωρίς όμως να αποκαλύπτει το μέρος, στο οποίο βρίσκεται αφήνοντας τους ακόλουθούς της σε… αγωνία.

Χαρακτηριστικά είναι τα στιγμιότυπα όπου το πρώην μοντέλο είναι μέσα στο νερό, θυμίζοντας «Αναδυόμενη Αφροδίτη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρεφαέλι διατηρεί την καλλίγραμμη σιλουέτα της καθώς ο… πανδαμάτωρ χρόνος δεν φαίνεται να την αγγίζει.

