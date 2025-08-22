Στην Ελλάδα η Μπαρ Ρεφαέλι: Βουτιές σε… μυστηριώδη παραλία για την πρώην του Ντι Κάπριο – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΜΠΑΡ ΡΕΦΑΕΛΙ

Τα ελληνικά καταγάλανα νερά απολαμβάνει η Μπαρ Ρεφαέλι. Το πρώην super model και παλιό «αμόρε» του Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρέθηκε στη χώρα μας για να ευχαριστηθεί τις εγχώριες παραλίες.

Μπαρ Ρεφαέλι: Η πρώην σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο φορά τα εσώρουχά της και… ρίχνει το Instagram

Σε σχετική της ανάρτηση στο Instagram, η Μπαρ Ρεφαέλι ανέβασε φωτογραφίες από την ημέρα της στην παραλία, χωρίς όμως να αποκαλύπτει το μέρος, στο οποίο βρίσκεται αφήνοντας τους ακόλουθούς της σε… αγωνία.

Χαρακτηριστικά είναι τα στιγμιότυπα όπου το πρώην μοντέλο είναι μέσα στο νερό, θυμίζοντας «Αναδυόμενη Αφροδίτη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρεφαέλι διατηρεί την καλλίγραμμη σιλουέτα της καθώς ο… πανδαμάτωρ χρόνος δεν φαίνεται να την αγγίζει.

Δείτε φωτογραφίες

ΜΠΑΡ ΡΕΦΑΕΛΙ

ΜΠΑΡ ΡΕΦΑΕΛΙ

ΜΠΑΡ ΡΕΦΑΕΛΙ

ΜΠΑΡ ΡΕΦΑΕΛΙ

ΜΠΑΡ ΡΕΦΑΕΛΙ

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bar Refaeli (@barrefaeli)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 95 φάρμακα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται την Δευτέρα το απόγευμα

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να υπολογίσετε την υποτείνουσα του τριγώνου σε 20 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να κάνετε το αργό κινητό σας να «τρέχει»
περισσότερα
18:12 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Συγκλονίζει η Γαία Μερκούρη για την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη: «Ήταν σοκ – Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω»

Την δική της δύσκολη εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης περιέγραψε η Γαία Μερκούρη σε συνέντευξ...
10:04 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Δαλάκα: Το απρόοπτο με την τούρτα γενεθλίων της και ο καβγάς με τον σερβιτόρο

Η Κατερίνα Δαλάκα ταξίδεψε στην Αμερική μαζί με τον σύντροφο της και γιόρτασε εκεί τα γενέθλιά...
03:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αισθάνεται πικραμένος…» – Τι είπε στον ANT1 o δικηγόρος του τραγουδιστή

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλη...
02:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κρυσταλλία: Λιώνει τα social media με το «καυτό» της μπικίνι

«Αυτό το καλοκαίρι χρειάζεσαι ένα μέρος να χάνεσαι στην αγκαλιά όσων αγαπάς» γράφει η Κρυσταλλ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο