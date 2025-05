Σον Πεν: Ανησυχία με την εικόνα του διάσημου ηθοποιού

Ο Σον Πεν προκάλεσε προβληματισμό και αναστάτωση στους θαυμαστές του με την εμφανώς καταβεβλημένη εικόνα του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast του Λούι Θερού, το οποίο μεταδόθηκε τη Δευτέρα.

Ο 64χρονος διάσημος ηθοποιός, έκανε μια σειρά από αιχμηρές δηλώσεις, ενώ παράλληλα η εξωτερική του εμφάνιση σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πεν εμφανίστηκε με κουρασμένα μάτια, αξύριστος και με γκρίζα αχτένιστα μαλλιά, ενώ ένα εμφανές κατακόκκινο σημάδι στη μύτη του τράβηξε την προσοχή. «Φαίνεται ταλαιπωρημένος», έγραψε ένας χρήστης κάτω από απόσπασμα της συνέντευξης που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ.

Sean Penn in the house! Or rather, me in Sean Penn’s house! The Hollywood acting legend and adventurer invited me up to his Malibu hideaway to talk Trump, Zelenskyy, Jack Nicholson, Madonna, punching photographers, jail time, smoking, and much more. It was a big thrill to do,… pic.twitter.com/VBGO0x68qx

