Σημαντικά ονόματα στο 5μερο Φεστιβάλ του Glastonbury

Το γνωστό Φεστιβάλ του Glastonbury ή Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, όπως είναι το επίσημο όνομά του ή Glasto, όπως το αποκαλούν χαϊδευτικά οι φανατικοί φίλοι του που πάνε κάθε χρόνο, πρόκειται να διεξαχθεί και εφέτος με πολλά σημαντικά ονόματα από όλα τα είδη της μουσικής αλλά και νέους ή πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το φεστιβάλ που καθιερώθηκε ως θεσμός το 1970, γίνεται στην φάρμα Worthy στο Pilton του Somerset στην Αγγλία και συγκεντρώνει συνήθως 200.000 θεατές στις 5 μέρες που διαρκεί. Παρόλο που το Glasto αναβλήθηκε τις δύο προηγούμενες χρονιές λόγω κορονοϊού, φέτος θα γίνει κανονικά μεταξύ 22 και 26 Ιουνίου 2022. Θα συμμετέχουν εκατοντάδες καλλιτέχνες σε περισσότερες από… 100 σκηνές που θα στηθούν. Η εκδήλωση υποστηρίζει φιλανθρωπικούς οργανισμούς όπως η Greenpeace και εν προκειμένω ο Ερυθρός Σταυρός της Ουκρανίας, εξ αιτίας του πολέμου που έχει ξεσπάσει.

Εννοείται ότι από το Glastonbury έχουν περάσει σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα, από τους Led Zeppelin και τον David Bowie μέχρι τον Tom Jones και τον Stevie Wonder.

Φέτος τα πρώτα ονόματα είναι ο Paul McCartney, η Diana Ross, η Billie Eilish και ο Kendrick Lamar.

Αλλά μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες δεδομένου ότι θα συμμετάσχουν επίσης και οι: Angelique Kidjo, Crowded House, Doja Cat, Herbie Hancock, The Jesus And Mary Chain, Lianne La Havas, Little Simz, Lorde, Megan Thee Stallion, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Olivia Rodrigo, Pet Shop Boys, Primal Scream, Robert Plant & Alison Krauss, Rufus Wainwright, Sam Fender, TLC, The Waterboys, Dua Lipa, Duran Duran, Anderson Paak., Fatboy Slim, Limp Bizkit, Sinead O’Connor, Robin, The KID Laroi, Groove Armada, και άλλοι πολλοί.

