Πρίγκιπας Χάρι: Στη δημοσιότητα τρία έγγραφα από τη βίζα του – Στο μικροσκόπιο οι δηλώσεις του για ναρκωτικά

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) συμφώνησε να δημοσιοποιήσει ορισμένα από τα έγγραφα της βίζας του πρίγκιπα Χάρι, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση που έχει προκαλέσει ερωτήματα για το αν ο Δούκας του Σάσεξ είπε την αλήθεια στην αίτησή του για τη χορήγηση βίζας, σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών.

Η υπόθεση, που έχει φτάσει στα δικαστήρια της Ουάσινγκτον, συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ, με πολιτικές και νομικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του DHS, τρία έγγραφα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, προσφέροντας για πρώτη φορά μια πιο καθαρή εικόνα του ζητήματος.

Ωστόσο, ένα τέταρτο έγγραφο δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί καθόλου, καθώς περιέχει πληροφορίες που, σύμφωνα με απόφαση δικαστή, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες.

«Συγκεκριμένα, ο εναγόμενος προτείνει την αναδιατύπωση όλων των πληροφοριών σε αυτά τα έγγραφα που θα αποκάλυπταν στοιχεία τα οποία το Δικαστήριο έχει κρίνει πως μπορούν να παραμείνουν απόρρητα», αναφέρεται στην κατάθεση του δικηγόρου του DHS, Τζον Μπάρντο.

Ο δικηγόρος σημείωσε ότι τα έγγραφα θα υποβληθούν στον δικαστή Καρλ Νίκολς έως τις 6 Μαρτίου.

Ωστόσο, αναφορικά με το τέταρτο έγγραφο, το DHS θεωρεί ότι «δεν είναι εφικτό να δημοσιοποιηθούν πληροφορίες που το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το DHS μπορεί να αποκρύψει».

