Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Στην αντεπίθεση περνάει το περιβάλλον τους για τις κατηγορίες της Σόφι Τσαντάουκα – «Είναι αβάσιμες και παραπλανητικές»

Ο ντόρος γύρω από την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι από τη φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς κατηγορίες από τη διευθύντρια της οργάνωσης, Δρ. Σόφι Τσαντάουκα, κατά του πρίγκιπα και της Μέγκαν Μαρκλ είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά των «Sussex», οι κατηγορίες για παρενόχληση και εκφοβισμό είναι «αβάσιμες» και «παραπλανητικές», αναφέρει η Daily Mail.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Τσαντάουκα, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Sentebale, υποστήριξε ότι η φιλανθρωπική οργάνωση έχασε υποστηρικτές και χρηματοδότες λόγω της φήμης του πρίγκιπα Χάρι μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας Χάρι χρησιμοποίησε κάθε μέσο που έχει για να την παρενοχλήσει και να την εκφοβίσει, μετά την προσπάθειά της να εισάγει αλλαγές στην οργάνωση.



Από την άλλη πλευρά, πηγές που πρόσκεινται στον πρίγκιπα Χάρι αντέτειναν ότι, οι κατηγορίες για προσωπική παρενόχληση είναι απλώς «αποπροσανατολισμός» και ότι η παραίτηση του Χάρι και των υπολοίπων μελών του διοικητικού συμβουλίου ήταν άμεσο αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης από τη Δρ. Τσαντάουκα.

Η Δρ. Τσαντάουκα κατηγόρησε τον Χάρι ότι προσπάθησε να φέρει κάμερες του Netflix σε εκδήλωση φιλανθρωπικού αγώνα πόλο που διοργανώθηκε τον Απρίλιο του περασμένου έτους για την Sentebale.

Η προσπάθεια του πρίγκιπα Χάρι να προσθέσει το συνεργείο του Netflix στην εκδήλωση, ενώ η ομάδα είχε εξασφαλίσει τη χρήση ενός γηπέδου πόλο με σημαντική έκπτωση, φέρεται να προκάλεσε σημαντική αναστάτωση.

Η Τσαντάουκα δήλωσε ότι είπε στον Χάρι ότι «δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών του χώρου, των χορηγών και των καλεσμένων».

Παρά τις αντιρρήσεις της, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τελικά σε άλλο χώρο, χάρη σε έναν φίλο του Χάρι, τον Νάτσο Φιγκέρας, και το κλίμα ήταν τεταμένο.

Η Δρ. Τσαντάουκα επιτέθηκε και στη Μέγκαν Μαρκλ, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος της στην εκδήλωση με τη διάσημη φίλη της, Σερένα Γουίλιαμς, χωρίς προειδοποίηση, προκάλεσε αναστάτωση και σύγχυση στη σκηνή κατά την παρουσίαση του τροπαίου.

«Θα ήμασταν πραγματικά ενθουσιασμένοι αν το ξέραμε εκ των προτέρων, αλλά δεν το ξέραμε», είπε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια, εξήγησε ότι όλο αυτό οδήγησε στην υπερβολική παρουσία ατόμων επάνω στη σκηνή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί περαιτέρω αναστάτωση.

Harry and Meghan treated Dr Sophie Chandauka, the Chair of Sentebale like a servant and a child. Well, the lioness from Zimbabwe just bit back. pic.twitter.com/0b1PhPtcoK

— Prince & Princess of Wales (@TribesBritannia) March 26, 2025