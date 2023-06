Πρίγκιπας Χάρι: «Είναι αδύναμος κρίκος» εκτιμά το Παλάτι – Οι νέες κινήσεις της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι θεωρείται ως ένας «αδύναμος κρίκος» από τη βασιλική οικογένεια, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται «να έχει βάλει στόχο να καταστρέψει» το Παλάτι, ισχυρίστηκε ένας ειδικός σε βασιλικά θέματα.

Εμφανιζόμενος στο ντοκιμαντέρ του Channel 5, Harry & Meghan: Is America Turning Against Them?, ο συγγραφέας Tom Quinn στάθμισε την τρέχουσα στάση της βασιλικής οικογένειας απέναντι στον Δούκα και τη Δούκισσα του Sussex .

Τον περασμένο χρόνο, το ζευγάρι – που τώρα μένει στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια – εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων στη βασιλική οικογένεια.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, για την οποία φέρεται ότι πληρώθηκαν 88 εκατομμύρια λίρες , ο πρίγκιπας Χάρι, 38 ετών, κατηγόρησε την οικογένειά του ότι είχε «τεράστιο επίπεδο ασυνείδητης προκατάληψης» και είπε ότι αισθάνθηκε «τρομοκρατημένος» από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ενώ «ούρλιαζε και φώναζε» κατά τη διάρκεια της περιβόητης «Συνόδου του Σάντρινγκχαμ» για το Megxit.

Νωρίτερα φέτος, ο πρίγκιπας Χάρι ισχυρίστηκε στη βιογραφία του ότι ο αδελφός του του επιτέθηκε σωματικά στο Nottingham Cottage στους χώρους του Παλατιού του Κένσινγκτον και μοιράστηκε επίσης ιδιωτικά μηνύματα που είχε στείλει η Πριγκίπισσα της Ουαλίας στην σύζυγό του σχετικά με το φόρεμα της πριγκίπισσας Σάρλοτ στον γάμο τους.

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5, οι βασιλικοί εμπειρογνώμονες συζητούν τη ραγδαία πτώση της δημοτικότητας του Δούκα και της Δούκισσας στις ΗΠΑ και την κατάσταση της σχέσης τους με το Παλάτι.

Ο βασιλικός ανταποκριτής του Channel 5, Tom Quinn, ισχυρίστηκε ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας βλέπουν πλέον τον πρίγκιπα Χάρι ως έναν «αδύναμο κρίκο», που είναι απρόβλεπτος κάθε στιγμή.

«Η βασιλική οικογένεια θα είναι βαθιά αναστατωμένη από το γεγονός ότι έχει αυτό το “χαλαρό κανόνι”, κάποιον με τον οποίο ήταν [κάποτε] κοντά ο Ουίλιαμ». Επιπλέον, ο ειδικός πιστεύει ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πιστεύουν ότι η Μέγκαν Μαρκλ είναι αποφασισμένη να «καταστρέψει» το Παλάτι.

Ο Τομ πρόσθεσε: «[Ο Χάρι] έχει παντρευτεί αυτή τη γυναίκα που φαίνεται να τον ενθαρρύνει να καταστρέψει τη βασιλική οικογένεια».

Αλλά όσες συνεντεύξεις κι αν δώσουν ο Δούκας και η Δούκισσα για το χρόνο τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο Τομ λέει ότι τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν θα απαντήσουν ποτέ στους ισχυρισμούς αυτούς.

Συνέχισε: «Πολύ λογικά, και σύμφωνα με την παράδοση, η Βασιλική Οικογένεια [ποτέ] δεν θα πει τίποτα πέρα ​​από πράγματα όπως «οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν» για αυτά τα διάφορα γεγονότα».

Μετά τη συνέντευξή τους το 2021 με την Όπρα, η αείμνηστη Βασίλισσα εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι «κάποιες αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν» σχετικά με τους διάφορους ισχυρισμούς που έκανε το ζευγάρι.