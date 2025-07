Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 18α γενέθλια του γιου του, Μάξιμου – ΦΩΤΟ

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είδε τον γιο του, Μάξιμο, να ενηλικιώνεται κλείνοντας τα 18 του χρόνια.

Ο Κωστόπουλος Τζούνιορ το γιόρτασε μαζί με σύσσωμη την οικογένειά του, καθώς και την Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία μένει μόνιμα στις ΗΠΑ αλλά βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές.

Το απόγευμα της Παρασκευής (11/7), ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε μια τρυφερή ανάρτηση για τα 18α γενέθλια του μονάκριβου γιου του, γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Όπως το λέει ο Έλβις.., You are my life, my pride, my joy.. Happy 18!».